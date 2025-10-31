Φάτος Νάνο: Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας

Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας, Φατός Νάνο όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή (31/10/25).

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Αλβανίας, τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν σε ιδιωτική κλινική στα Τίρανα καθώς ο Φάτος Νάνο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Όπως δημοσιεύει το himara.gr ο Φάτος Νάνο αντιμετώπιζε χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία είχαν επιδεινωθεί πρόσφατα. Πριν από περίπου δύο χρόνια είχε κάνει χειρουργική επέμβαση εξαιτίας της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), από την οποία έπασχε.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας νοσηλείας του, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας και πολιτικό τέκνο του θανόντος, Έντι Ράμα, τον τίμησε με μετάλλιο δημόσιας αναγνώρισης για τη συνολική του προσφορά.

Ο Φατός Νάνο ήταν ιδρυτής και ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Αλβανίας, ενώ διετέλεσε αρκετές φορές πρωθυπουργός της χώρας. Αποσύρθηκε οριστικά από την πολιτική σκηνή το 2005…