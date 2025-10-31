Back to Top
Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησαν αστυνομικό στη μέση του δρόμου επειδή «κόλλησαν» στην κίνηση

Στην περιοχή του Δήμου Λαγκαδά

Ένα πρωτοφανές περιστατικό με ξυλοδαρμό αστυνομικού, σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα, στην περιοχή του Δήμου Λαγκαδά.

Όπως μεταδίδει το thesspost, όλα ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης, όταν ένα ζευγάρι προπορευόταν με το αυτοκίνητο εντός της αστικής ζώνης του Λαγκαδά. Εξαιτίας της αυξημένης κυκλοφοριακής κίνησης «κόλλησαν» ακριβώς πίσω από ένα περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο προσπαθούσε να βγει από το πάρκινγκ του Αστυνομικού Τμήματος.

 Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξόργισε το ζευγάρι του επιβατικού αυτοκινήτου, που αρχικά ζήτησε τον λόγο από τον αστυνομικό, ο οποίος ήταν εν ώρα υπηρεσίας και, στη συνέχεια, έφτασαν στο σημείο να τον ξυλοκοπούν στη μέση του δρόμου.

 Ο αστυνομικός τραυματίστηκε από τα χτυπήματα και χρειάστηκε να διακομισθεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ το ζευγάρι συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγήθηκε στο κρατητήριο.
 

