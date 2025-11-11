Από την Πέμπτη 13/11 στις Ελληνικές αίθουσες το θρίλερ-περιπέτεια "Ο Άτρωτος"

Μαζί με την έξοδο του στις Αμερικάνικες αίθουσες βγαίνει την Πέμπτη 13/11/2025 στη χώρα μας η ταινία "The Running Man-Ο Άτρωτος" σε σκηνοθεσία του 51χρονου Βρετανού δημιουργού Edgar Wright, o οποίος & συνυπογράφει το σενάριο με τον Michael Bacall.

Ο Έντγκαρ Ράιτ είναι ο σκηνοθέτης της επιτυχημένης ταινίας δράσης "Baby Driver" (2017) με τον Ansel Elgort.

Σε μια κοινωνία του μέλλοντος, «Ο Άτρωτος» είναι το τηλεοπτικό σόου με την υψηλότερη τηλεθέαση - ένας διαγωνισμός όπου οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να επιβιώσουν 30 ημέρες ενώ τους κυνηγούν επαγγελματίες δολοφόνοι, με κάθε τους κίνηση να μεταδίδεται σε ένα αιμοδιψές κοινό και κάθε μέρα επιβίωσης να φέρνει μεγαλύτερη χρηματική αμοιβή. Απεγνωσμένος να σώσει την άρρωστη κόρη του, ο εργάτης Ben Richards (Glen Powell) πείθεται από τον γοητευτικό αλλά αδίστακτο παραγωγό της εκπομπής, Dan Killian (Josh Brolin), να συμμετάσχει στο παιχνίδι ως έσχατη λύση. Όμως, το θράσος, το ένστικτο και η πυγμή του Ben τον μετατρέπουν σε είδωλο του κοινού - και σε απειλή για ολόκληρο το σύστημα. Καθώς η τηλεθέαση εκτοξεύεται στα ύψη, ο κίνδυνος αυξάνεται, και ο Ben πρέπει να ξεγελάσει όχι μόνο τους Κυνηγούς, αλλά και ένα έθνος που έχει εθιστεί να τον βλέπει να αποτυγχάνει.

Σκηνοθεσία: Edgar Wright

Πρωταγωνιστούν οι: Glen Powell, Josh Brolin, Michael Cera, Colman Domingo, Katy O’Brian.

Διάρκεια: 133 λεπτά.

Διανομή από την Feelgood.

Το βιβλίο κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος.

*Aξίζει να αναφέρουμε πως το φιλμ του Έντγκαρ Ράιτ είναι η 2η κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου του Stephen King που είχε πρωτοεκδοθεί το 1982. Η 1η ταινία είχε προβληθεί το 1987 σε σκηνοθεσία Paul Michael Glaser και με πρωταγωνιστή τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και συμπρωταγωνιστή τον αξέχαστο Αφροαμερικανό ηθοποιό Γιάφετ Κότο.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ