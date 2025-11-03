Πρεμιέρα την Πέμπτη 6/11 για την "Βουγονία" του Γ. Λάνθιμου - Η ταινία θα προβληθεί και στην Πάτρα

H πολυαναμενόμενη, sci-fi μαύρη κωμωδία του διεθνούς σκηνοθέτη μας Γιώργου Λάνθιμου "Bugonia-Βουγονία" με πρωταγωνιστές την τιμημένη με Όσκαρ, Έμα Στόουν (στην 4η συνεργασία της με τον Γιώργο Λάνθιμο) και τον Τζέσι Πλέμονς (2η φορά συνεργάζεται με τον Έλληνα σκηνοθέτη, μετά το βραβείο του στις Κάννες για τις «Ιστορίες Καλοσύνης») βγαίνει στις Ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 6/11/2025 & απ' όσο είδαμε, θα παιχθεί & στην Πάτρα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε και στη 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη.

Το πολυσυζητημένο φιλμ που διανέμεται από την Tanweer, προβάλλεται ήδη στο εξωτερικό με τις εισπράξεις στις ΗΠΑ να κοντεύουν τα 6 εκατ. δολάρια συν ακόμη άλλα 5,3 εκατ. δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο.

Σύμφωνα με το σενάριο, ο Τέντι είναι ένας μοναχικός 40άρης μελισσοκόμος. Αφρόντιστος, με λερωμένα ρούχα, μακριά μαλλιά και νύχια, μένει με τον αφελή, απονήρευτο ξάδελφό του στο αχούρι πατρικό σπίτι κάπου στην επαρχιακή, προαστιακή ερημιά. Η μητέρα του είναι χρόνια σε κώμα, μετά από την χορήγηση ενός πειραματικού φαρμάκου που υποσχόταν να την βοηθήσει στην απεξάρτηση της από τα οπιούχα παυσίπονα, αλλά τελικά την άφησε φυτό. Η τοξική αυτή αγωγή ήταν προϊόν μίας φαρμακευτικής εταιρίας που επίσης παράγει τα δηλητηριώδη φυτοφάρμακα που σκοτώνουν τις μέλισσες. Κι όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει στο οικοσύστημα, στον πλανήτη, στις ζωές μας αν πεθάνουν οι μέλισσες.

Η Μισέλ είναι συνομήλικη του Τέντι. Ο κόσμος της όμως δε θα μπορούσε να είναι πιο διαφορετικός. Επιτυχημένη, φιλόδοξη, αδίστακτη διευθύντρια της φαρμακευτικής εταιρείας, ξυπνά πειθαρχημένα κάθε πρωί στις 4.30, ακολουθεί κατά γράμμα τη new age γυμναστική και διατροφή της, φτάνει στη δουλειά αψεγάδιαστη στα Armani κοστούμια της και τα 12ποντα Louboutin της. Εκεί, το ρομποτικό της πρόσωπο ραπάρει ακίνητα κι ανέκφραστα την επιχειρηματική φιλοσοφία του 21ου αιώνα για αυτοδιάθεση στο ωράριο των υπαλλήλων («είστε ελεύθεροι να φεύγετε στις 17.30, εκτός αν έχετε δουλειά που δεν έχετε τελειώσει, εσείς αποφασίζετε») συμπερίληψη και διαφορετικότητα στην σύνθεση της εταιρίας, ανάληψη ευθύνης και τα λάθη ως ευκαιρία αυτοβελτίωσης (όπως, για παράδειγμα, σε ό,τι συνέβη στην μητέρα του Τέντι). Η ατσάλινη ψυχρότητα της όμως λέει μία πολύ διαφορετική ιστορία από την πολιτική ορθότητα του λόγου της.

Το flix.gr αναφέρει πως πρόκειται για "ένα απολαυστικό sci-fi θρίλερ, με πικρό πολιτικό σχόλιο. Εμβριθής σάτιρα θεσμών και ιδεολογιών, με στιγμές γελοίας b-movie σπλατεριάς. Κατάμαυρη κωμωδία, με επίγευση απελπισίας για τα σοβαρότερα της ζωής. Ο Λάνθιμος αποδεικνύει ξανά την ιδιοφυΐα του".

To "Bugonia" του Yorgos Lanthimos συγκεντρώνει στο Rotten Tomatoes ποσοστό 86% και απ' όσο είδαμε, έλαβε και υποψηφιότητα στα φετινά Βραβεία Gotham διεκδικώντας το βραβείο της καλύτερης ταινίας. Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025, στο Cipriani Wall Street της Νέας Υόρκης. Το "One Battle After Another" του Πολ Τόμας Άντερσον ηγείται της κούρσας με το ρεκόρ των 6 υποψηφιοτήτων.