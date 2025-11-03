Συγκίνηση για το θάνατο του Γάλλου ηθοποιού Τσέκι Κάριο

Θλίψη στο χώρο του κινηματογράφου προξένησε η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του γνωστού Γάλλου ηθοποιού Τσέκι Κάριο-Tchéky Karyo, ο οποίος απεβίωσε την περασμένη Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 στα 72 του χρόνια. Ήταν γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη στις 4 Οκτωβρίου 1953 αλλά μεγάλωσε και έζησε στη Γαλλία.

Ήταν γνωστός από ταινίες όπως η περιπέτεια "Νικίτα" του 1990 σε σκηνοθεσία και σενάριο του Λικ Μπεσόν και η "L'Ours-Η Αρκούδα" του 1988, μία περιπέτεια με οικολογικές ανησυχίες σε σκηνοθεσία του Jean-Jacques Annaud.

Η σύζυγός του Κάριο, η ηθοποιός Βαλερί Κεριζορέ, και τα παιδιά τους ανακοίνωσαν τον θάνατό του μέσω δήλωσης τους προς το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Ο Κάριο, εργάστηκε ως ηθοποιός σε ταινίες για σχεδόν τέσσερις (4) δεκαετίες, ενώ τα τελευταία χρόνια της ζωής του διεύρυνε την καριέρα του παίζοντας και σε τηλεοπτικές σειρές όπως "The Missing" (2014 – 2016) και "Baptiste" (2019 – 2021).

Ο εκλιπών ηθοποιός άφησε για πρώτη φορά το στίγμα του ως ηθοποιός, στο αστυνομικό θρίλερ «La Balance» (1982), αξέχαστη μένει η εμφανισή του στις «Νύχτες Με Πανσέληνο» του Ερίκ Ρομέρ το 1984, ενώ αργότερα ενσάρκωσε τον πράκτορα Μπομπ στο θρυλικό φιλμ «Nikita» (1990) του Λικ Μπεσόν που προαναφέραμε όπου συμπρωταγωνίστησε με την Αν Παριγιό.

Όπως αναφέρει το flix.gr, ο Κάριο είχε γεννηθεί στις 4 Οκτωβρίου 1953 στην Κωνσταντινούπολη, και ήταν γιος Τούρκου οδηγού φορτηγού ισπανoεβραϊκής καταγωγής και Ελληνίδας μητέρας.

Ύστερα από αρκετά χρόνια στο θέατρο, ο ρόλος του στο «La Balance» του Μπομπ Σουέμ το 1982 του χάρισε την υποψηφιότητα για το βραβείο Σεζάρ Καλύτερης Υποσχόμενης Ανδρικής Ερμηνείας.

Άλλες γαλλικές ταινίες όπου έπαιξε, είναι το φιλμ «Ιωάννα της Λωρραίνης» (Joan of Arc), το 1999 του Λικ Μπεσόν με την Milla Jovovich και το αντιπολεμικό έπος «Οι Ατελείωτοι Αρραβώνες» (A Very Long Engagement), (2004) σε σκηνοθεσία του Ζαν-Πιερ Ζενέ όπου πρωταγωνιστούσαν η Οντρί Τοτού και ο Γκασπάρ Ουλιέλ.

Το χάρισμά του στις ξένες γλώσσες (μιλούσε γαλλικά, αγγλικά και ισπανικά, μεταξύ άλλων) τον βοήθησε να πάρει ρόλους σε μεγάλες διεθνείς παραγωγές, όπως το φιλμ «1492: Χριστόφορος Κολόμβος» (1492: Conquest of Paradise), παραγωγής 1992 σε σκηνοθεσία του Ρίντλεϊ Σκοτ, το «Επιχείρηση Χρυσά Μάτια» (GoldenEye), του 1995, ταινία Τζέιμς Μποντ σε σκηνοθεσία Μάρτιν Κάμπελ με τον Πιρς Μπρόσναν και το "Bad Boys-Τα Κακά Παιδιά", μια επιτυχημένη αμερικανική κωμική περιπέτεια δράσης του 1995, σκηνοθετημένη από τον Michael Bay με τον Γουίλ Σμιθ.

Τέλος, πρωταγωνίστησε ως ο μεσαιωνικός προφήτης Νοστράδαμος, στην ταινία «Nostradamus» (1994) σε σκηνοθεσία Ρότζερ Κρίστιαν, ενώ ακόμα έπαιξε και στην αστυνομική περιπέτεια "Συμμορία:Dobermann" το 1997 σε σκηνοθεσία Jan Kounen όπου ο Tchéky Karyo συμπρωταγωνίστησε με τον Vincent Cassel και την Monica Bellucci.