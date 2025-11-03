Πάτρα: "Καμπάνα" από τον Δήμο σε καταστηματάρχη, επειδή πέταξε τρόφιμα δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης

Με "καμπάνες" σε όσους παραβιάζουν τους όρους καθαριότητας απαντά ο Δήμος της Πάτρας, αυστηροποιώντας τη στάση του απέναντι σε καταστηματάρχες και πολίτες.

Όπως γνωστοποιεί επέβαλε πρόστιμο σε κατάστημα, που άφησε κοντά σε κάδο ανακύκλωσης, σακούλες με υπολείμματα τροφίμων.

Η ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει τα εξής:

"Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων προχώρησαν σε βεβαίωση προστίμου, που αποτελεί την έσχατη λύση, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που εγκατέλειψε σήμερα το πρωί, σε πεζοδρόμιο στο κέντρο της πόλης - πλησίον σε κάδο ανακύκλωσης - σακούλες με υπολείμματα τροφίμων. Να σημειωθεί ότι οι πράσινοι

κάδοι απορριμμάτων ήταν άδειοι.



Ο Δήμος Πατρέων καλεί όλους τους συνδημότες να προστατεύσουν τον δημόσιο χώρο, την αυλή του σπιτιού μας".