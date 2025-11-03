Πάτρα: "Καμπάνα" από τον Δήμο σε καταστηματάρχη, επειδή πέταξε τρόφιμα δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης

Ο Δήμος αυστηροποιεί τη στάση του στο θέμα της καθαριότητας
Με "καμπάνες" σε όσους παραβιάζουν τους όρους καθαριότητας απαντά ο Δήμος της Πάτρας, αυστηροποιώντας τη στάση του απέναντι σε καταστηματάρχες και πολίτες.
Όπως γνωστοποιεί επέβαλε πρόστιμο σε κατάστημα, που άφησε κοντά σε κάδο ανακύκλωσης, σακούλες με υπολείμματα τροφίμων.
Η ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει τα εξής:
"Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων προχώρησαν σε βεβαίωση προστίμου, που αποτελεί την έσχατη λύση, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που εγκατέλειψε σήμερα το πρωί, σε πεζοδρόμιο στο κέντρο της πόλης - πλησίον σε κάδο ανακύκλωσης - σακούλες με υπολείμματα τροφίμων. Να σημειωθεί ότι οι πράσινοι
κάδοι απορριμμάτων ήταν άδειοι.
Ο Δήμος Πατρέων καλεί όλους τους συνδημότες να προστατεύσουν τον δημόσιο χώρο, την αυλή του σπιτιού μας".
Πάτρα: Οργή για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ στα Ζαρουχλέικα- Ηλικιωμένοι συνταξιούχοι και Ρομά οι κατηγορίες πολιτών που πλήττονται περισσότερο
Πύργος: Θλίψη στην ακαδημαϊκή κοινότητα – Έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος
Πάτρα: Εκτός λειτουργίας για 5 ώρες την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου οι ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr