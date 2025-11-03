Πύργος: Θλίψη στην ακαδημαϊκή κοινότητα – Έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος

Βαθιά θλίψη προκαλεί στην τοπική κοινωνία του Πύργου, αλλά και στον ακαδημαϊκό και νομικό κόσμο της χώρας, η είδηση του θανάτου του Παναγιώτη Κανελλόπουλου, ομότιμου Καθηγητή του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη, τη διδασκαλία και την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών, αφήνοντας πίσω του ένα έργο πλούσιο.

Γέννημα και θρέμμα Πελοποννήσιος, με ρίζες στη Γορτυνία και την Ηλεία, ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος γεννήθηκε στον Πύργο, όπου και φοίτησε στο τότε Γυμνάσιο Αρρένων. Από νωρίς ξεχώρισε για τη φιλομάθειά του και την προσήλωσή του στη γνώση. Το 1964 εισήχθη στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου αποφοίτησε το 1969. Βλέποντας την προοπτική της ένταξης της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ, επέλεξε να εξειδικευθεί στο Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, όπου ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.

Η ακαδημαϊκή του διαδρομή υπήρξε μακρά και λαμπρή. Από τη θέση του καθηγητή στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αλλά και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, δίδαξε και ενέπνευσε γενιές φοιτητών και στελεχών. Το 2013 ανακηρύχθηκε ομότιμος καθηγητής, ενώ το έργο του αναγνωρίστηκε και εκτός συνόρων, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τού απένειμε τον τιμητικό τίτλο Καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet, για τη συμβολή του στη διάδοση και εμβάθυνση του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, υπηρέτησε τη χώρα του από καίριες θέσεις ευθύνης. Υπήρξε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών, της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Γεωργίας σε θέματα ευρωπαϊκής ενοποίησης, καθώς και μέλος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διετέλεσε επίσης σύμβουλος του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου για ζητήματα ευρωπαϊκής πολιτικής και θεσμών.

Η επαγγελματική του πορεία ως δικηγόρου υπήρξε εξίσου σημαντική. Υπηρέτησε επί δεκαετίες ως νομικός σύμβουλος της Κτηματικής και της Εθνικής Τράπεζας, ενώ η παρουσία του στις ευρωπαϊκές τραπεζικές ενώσεις υπήρξε καθοριστική.

Το συγγραφικό του έργο είναι τεράστιο — περισσότερα από 15 βιβλία, δεκάδες επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια, που αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς για το ευρωπαϊκό δίκαιο στην Ελλάδα.

Πέρα από τα αξιώματά του, όμως, όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν ευγενή, καλλιεργημένο και βαθιά δημοκρατικό άνθρωπο, με σπάνιο ήθος και αφοσίωση στην ακαδημαϊκή αλήθεια. Έναν δάσκαλο με όλη τη σημασία της λέξης.

Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

