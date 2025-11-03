Back to Top
Πάτρα: Εκτός λειτουργίας για 5 ώρες την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου οι ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου

Από τις 6 π.μ. έως τις 11 π.μ.

Προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης θα θέσουν εκτός λειτουργίας τις ηλεκτρονικές εφαρμογές και την πύλη του Δήμου Πατρέων το πρωί της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Ενημερώνονται οι δημότες – χρήστες των ηλεκτρονικών εφαρμογών του Δήμου, ότι την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, κατά το χρονικό διάστημα από 06:00 π.μ. έως 11:00 π.μ., δεν θα είναι διαθέσιμες οι διοικητικές και οικονομικές εφαρμογές, καθώς και η ηλεκτρονική πύλη www.epatras.gr, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος ορθής λειτουργίας των εφαρμογών και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Ενδέχεται κάποιες εφαρμογές να παρουσιάσουν επιπλέον καθυστέρηση για την κανονική τους λειτουργία. Αναμένεται να επηρεαστούν και τα γκισέ σε Πρωτόκολλο, Ταμείο, Έσοδα, κατά τις ανωτέρω ώρες.

