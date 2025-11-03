Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Στον αέρα τα προγράμματα των ελαιουργικών συνεταιρισμών»

«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με αιφνίδια και αναδρομική τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης τον Αύγουστο του 2025, εισήγαγε διάταξη που ανατρέπει εγκεκριμένες διοικητικές πράξεις, οδηγώντας στην απόρριψη των αιτήσεων εκκαθάρισης ακόμη και για προγράμματα που είχαν ήδη ελεγχθεί και εγκριθεί» δηλώνει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει τα εξής:

Την άμεση ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης 216188/8-8-2025, που οδηγεί σε αναδρομική απόρριψη ήδη εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων και απώλεια κοινοτικών πόρων ύψους 10,6 εκατομμυρίων ευρώ για τον ελαιοκομικό τομέα , ζητά με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και δώδεκα (12) συνυπογράφοντες Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συγκεκριμένα, επτά (7) ελαιουργικοί συνεταιρισμοί έχουν υλοποιήσει κανονικά και εμπρόθεσμα τα εγκεκριμένα Προγράμματα Εργασίας 2023–2027, βάσει της ΥΑ 1506/206003/2024, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της καινοτομίας και της βιωσιμότητας του ελληνικού ελαιοκομικού τομέα. Παρ’ όλα αυτά, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με αιφνίδια και αναδρομική τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης τον Αύγουστο του 2025, εισήγαγε διάταξη που ανατρέπει εγκεκριμένες διοικητικές πράξεις, οδηγώντας στην απόρριψη των αιτήσεων εκκαθάρισης ακόμη και για προγράμματα που είχαν ήδη ελεγχθεί και εγκριθεί.

Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει σε πλήρη οικονομική ασφυξία τους συνεταιρισμούς και οργανώσεις, που χρηματοδότησαν με ίδια κεφάλαια τις δράσεις τους και σήμερα κινδυνεύουν με παύση λειτουργίας και απένταξη από τα επόμενα έτη του προγράμματος.

Με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση, ο βουλευτής ζητά από τον Υπουργό προχωρήσει άμεσα τροποποίηση της Υ.Α. 216188/8-8-2025 ώστε να αποτραπεί η αναδρομική εφαρμογή της, να δώσει σαφή απάντηση για την απώλεια της χρηματοδότησης του 1ου έτους, να ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα πληρωμών για το 2024 και να λάβει πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της συνέχισης των Προγραμμάτων Εργασίας 2025–2027 και την αποτροπή περαιτέρω απώλειας κοινοτικών πόρων.

Επειδή η τροποποίηση της ΥΑ 1506/206003/2024 έγινε αναδρομικά, καταστρατηγώντας θεμελιώδεις αρχές του διοικητικού δικαίου, όπως η χρηστή διοίκηση και η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος,

Επειδή οι Ο.Ε.Φ. υλοποίησαν με απόλυτη νομιμότητα τα εγκεκριμένα προγράμματά τους, βάσει διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν από την ίδια τη Διοίκηση και κατόπιν θετικών ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες,

Επειδή η μη εκκαθάριση των δαπανών για το 2024 έχει ήδη προκαλέσει οικονομική ασφυξία στους συνεταιρισμούς, οι οποίοι αδυνατούν να συνεχίσουν την υλοποίηση των δράσεων του 2025,

Επειδή η απώλεια της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ύψους 10,6 εκατ. ευρώ συνιστά σοβαρό πλήγμα για τον ελαιοκομικό τομέα και πλήρη αποτυχία διαχείρισης εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας,

Επειδή η παρατεταμένη αδράνεια του Υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά τα επανειλημμένα υπομνήματα (15/10/2025) και εξώδικες παρεμβάσεις (17/10/2025) των Ο.Ε.Φ., επιτείνει την κρίση και διαβρώνει την εμπιστοσύνη των παραγωγών προς τη Διοίκηση,

Επειδή η κατάρρευση των Ο.Ε.Φ. θα σημάνει τη διάλυση συλλογικών σχημάτων που για δεκαετίες υπηρετούν τον ελαιοκομικό τομέα, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την αγροτική οικονομία,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Προτίθεται να προβεί άμεσα σε ακύρωση ή τροποποίηση της ΥΑ 216188/8-8-2025, ώστε να αποτραπεί η αναδρομική εφαρμογή της και να αποκατασταθεί η νομιμότητα στη διαδικασία εκκαθάρισης των Προγραμμάτων Εργασίας Ο.Ε.Φ.;

2. Τι απαντά το Υπουργείο για την απώλεια ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των προγραμμάτων εργασίας για το 1 ο έτος ύψους 10,6εκ €,

3. Πότε προγραμματίζεται η καταβολή των πληρωμών για το 1ο έτος (2024), οι οποίες έχουν εγκριθεί και ελεγχθεί από τις αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ.;

4. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο για να διασφαλίσει τη συνέχιση των Προγραμμάτων Εργασίας 2025–2027, να αποφευχθεί η απώλεια επιπλέον κοινοτικών πόρων και η κατάρρευση των Ο.Ε.Φ.;