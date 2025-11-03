Πάτρα: Δεν λειτουργούν προσωρινά τα τηλέφωνα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας των τηλεφώνων της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων λόγω τεχνικής βλάβης.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων, γίνεται γνωστό, ότι τα τηλέφωνα της Διεύθυνσης Πολιτισμού, ΔΕΝ λειτουργούν προσωρινά, λόγω βλάβης.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν συντομότερη αποκατάσταση.