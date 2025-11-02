Οι προτάσεις της Κοινο_Τοπίας για το φθινόπωρο και τον χειμώνα

Με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, εργαστηρίων και εξορμήσεων η Κοινο_Τοπία προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους της σε μια σειρά από "συναπαντήματα" πολιτισμού και κοινωνικής συμμετοχής που θα διαρκέσουν έως τον Ιανουάριο του 2026.

Από μουσικοποιητικές βραδιές και ιστορικές διαλέξεις, μέχρι βιωματικά εργαστήρια και πολιτιστικές εξορμήσεις στην Ελλάδα, η Κοινο_Τοπία συνεχίζει δυναμικά να δημιουργεί κοινότητες ανθρώπων με ενδιαφέρον για τον πολιτισμό, τη γνώση και την ανθρώπινη επαφή.

Προγραμματισμένα συναπαντήματα

Σεπτέμβριος-Ιούνιος κάθε Τρίτη 7.30μμ πρόβες Χορωδιακού σχήματος Κοινο_Τοπίας (για πληροφορίες 6973.250426)

3/11 Δευτέρα 7μμ εκδήλωση / διάλεξη με θέμα Εθνικός διχασμός. Αίτια και συνέπειες. Ομιλητής ο ιστοριοδίφης - συγγραφέαςΔημήτριος Λυμπουρίδης στον πολυχώρο της Κοινο_Τοπίας (κρατήσεις θέσεων από 21/10)

6, 13, 20, 27/11 Πέμπτη, 7.30μμ κύκλος 4 δίωρων βιωματικών εργαστηρίων με Θέμα: Εξερευνώ το γενεαλογικό μου δέντρο.Σκοπός η εξερεύνηση της ‘‘κληρονομιάς’’ μας ώστε να επιλέξουμε τι θέλουμε να κρατήσουμε και τι να αποβάλλουμε. Ωφέλειες: η προσωπική εξέλιξη για μία πιο ποιοτική ατομική ζωή, βελτίωση στις σχέσεις μας. Με την ψυχολόγο/οικογενειακή θεραπεύτρια Μαγδαληνή Αγραφιώτη στον πολυχώρο της Κοινο_Τοπίας (κρατήσεις θέσεων από 2/11)

8/11 (νέα ημερομηνία) Σαββάτο 7.30μμ μουσικοποιητική εκδήλωση ‘‘Με το άσβεστο φως της αγάπης και της ειρήνης’’αφιέρωμα στον Νικηφόρο Βρεττάκο, εις μνήμην Δημήτρη Δραγγανά, συνεργάτη της Κοινο_Τοπίας (κρατήσεις θέσεων από 21/10).Τα έσοδα θα διατεθούν για τους πυρόπληκτους της Αχαΐας

7/12 Κυριακή 3η Πολιτιστική εξόρμηση 2025. Επίσκεψη Εθνικής Γλυπτοθήκης, έκθεσης Van Gogh: The Immersive Experience, Θεατρική παράσταση Εχθρός του Λαού του Χένρικ Ίψεν, σε σκηνοθεσία Thomas Ostermeier, (κρατήσεις θέσεων από 21/10)

3-6/1/26 Σαβ.-Τρίτη 4μερο στην Κεντρική Μακεδονία με κέντρο και διαμονή στην εορταστική Θεσσαλονίκη, ένα ταξίδι στην ιστορία, το φυσικό περιβάλλον, τα μνημεία τα κέντρα πολιτισμού, στις παραδοσιακές και τις σύγχρονες αγορές αλλά και στους χώρους διασκέδασης της πόλης, ημερήσια σε Κιλκίς, Γουμένισσα, καταρράκτες Σκρα, Πάικο κ.α. (κρατήσεις θέσεων από 21/10)

Ιαν.26 Κυριακή 1η Πολιτιστική εξόρμηση ‘26. Παράσταση του Εθνικού θεάτρου Η Καρυάτιδα. Στο σπαρταριστό έργο του Γ. Καπουτζίδη που είναι αφιερωμένο στη μεγαλειώδη ελληνική ικανότητα να μπλέκουμε σε κωμικοτραγικές καταστάσεις, η περίφημη Καρυάτιδα επιστρέφει από το Βρετανικό Μουσείο με μια υποδοχή «σκέτη κωμωδία». (κρατήσεις θέσεων με νέα ανακοίνωση)

Τετάρτη 19/11, 17/12 Συνεδρίαση Ενεργών Μελών, πολυχώρος Κοινο_Τοπίας

Πέραν των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων βρίσκονται σε διερεύνηση κ’ άλλες που θα ανακοινωθούν

Πληροφορίες στο 2610.277171 (απαντά πολλές μέρες και ώρες), στο info@koinotopia.gr και στον πολυχώρο της Κοινο_Τοπίας Καραϊσκάκη 153 (ισόγειο) 2610.622250 ωράριο γραμματείας Δευτέρα,Τρίτη,Τετάρτη 11-2μμ & Πέμπτη,Παρασκευή 7-9