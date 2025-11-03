Ιταλία: Κατέρρευσε ο μεσαιωνικός «Πύργος των Κόμηδων» κοντά στο Κολοσσαίο - Τραυματίστηκαν εργάτες

Μάλιστα, περίπου στις 13:00 σημειώθηκε νέα κατάρρευση, μπροστά στα μάτια των σωστικών συνεργείων και των αστυνομικών που βρίσκονταν ήδη στο σημείο λόγω του πρώτου συμβάντος.

Για τον απεγκλωβισμό του τέταρτου εργάτη χρειάσθηκε να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες. Πριν από λίγο κατέστη δυνατό να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρει τραύμα στο κεφάλι. Την ώρα της κατάρρευσης, στον ιστορικό πύργο πραγματοποιούνταν έργα συντήρησης.

Κάτω από τα συντρίμμια παρέμειναν, για λιγότερο από μία ώρα, τέσσερις εργάτες. Οι τρεις απεγκλωβίστηκαν πολύ σύντομα, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων.

Κατέρρευσε μερικώς ο μεσαιωνικός «Πύργος των Κόμηδων», ο οποίος βρίσκεται στην Ρώμη , σε λίγες εκατοντάδες μέτρα απόσταση από το Κολοσσαίο, σημειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, ώρα Ιταλίας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: A section of an ancient tower collapses in central Rome <br><br>Part of the medieval Torre dei Conti has fallen at the Imperial Forums, right in the heart of Rome.<br><br>Rescuers are searching the rubble for possible victims.<br>The 13th-century architectural monument was… <a href="https://t.co/M8kCdOmXAM">pic.twitter.com/M8kCdOmXAM</a></p>— NEXTA (@nexta_tv) <a href="https://twitter.com/nexta_tv/status/1985320990285410623?ref_src=twsrc%5Etfw">November 3, 2025</a></blockquote>

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένας ακόμη εργάτης φέρεται να βρίσκεται κάτω από τα συντρίμμια. Για τον εντοπισμό του χρησιμοποιούνται drone και οι πυροσβέστες εργάζονται, δεδομένης της κατάστασης, με μεγάλη προσοχή.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί πλήρως από τις αρχές, που έχουν τοποθετήσει κιγκλιδώματα γύρω από την πλατεία Βενετίας, προληπτικά, υπό τον φόβο νέων καταρρεύσεων.

H ιστορία του “Πύργου των Κόμηδων”

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του Δήμου Ρώμης, ο “Πύργος των Κόμηδων”, αν και σήμερα σώζεται μόνο στο ένα τρίτο της αρχικής του δομής, παραμένει χαρακτηριστικό δείγμα των «πύργων-οικιών» της μεσαιωνικής Ρώμης, που χρησίμευαν ως κατοικίες και φρούρια ευγενών και εκκλησιαστικών οικογενειών.

Το 1203, σύμφωνα με σχέδια του αρχιτέκτονα Μαρκόνε Αρετίνο, ο πάπας Ιννοκέντιος Γ΄ τον ανέγειρε για την οικογένειά του, τους Κόντι ντι Σένι,.

Αρχικά, είχε ύψος 50-60 μέτρα, όμως σήμερα διατηρούνται μόνο περίπου 29, που αποτελούν το κάτω τμήμα της κατασκευής. Οι σεισμοί του 1348, 1630 και 1644 προκάλεσαν τη μεγαλύτερη ζημιά.

Η διάνοιξη της οδού Καβούρ στα τέλη του 19ου αιώνα και της οδού Αγορά του Καίσαρα στην εποχή του φασισμού άφησαν τον Πύργο απομονωμένο. Το 1937 ο Μουσολίνι τον δώρισε στη «Εθνική Ομοσπονδία των Αρντίτι της Ιταλίας», που στεγάστηκε εκεί μέχρι το 1943.

Το 1938, η μεγάλη αίθουσα του «Ναού της Ειρήνης», στα τείχη του οποίου εδράζεται ο Πύργος, μετατράπηκε σε μαυσωλείο για τον στρατηγό των Αρντίτι και πρόεδρο της ομοσπονδίας, Αλεσάντρο Παρίζι, που σκοτώθηκε εκείνη τη χρονιά σε τροχαίο. Η σορός του φυλάσσεται ακόμη στην αίθουσα, μέσα σε ρωμαϊκή σαρκοφάγο.