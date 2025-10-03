Στην Τελετή Έναρξης των 31ων Νυχτών Πρεμιέρας παρόντες ο Γιώργος Λάνθιμος και ο Γιώργος Μαυροψαρίδης

Προβλήθηκε σε πανελλήνια πρώτη η νέα ταινία του Γ. Λάνθιμου "Βουγονία" μετά τη συμμετοχή της στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας
Το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας κήρυξε την επίσημη έναρξή του την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ, Λουκά Κατσίκα και την Γενική Διευθύντρια των Νυχτών Πρεμιέρας, Τατιάνα Παππά, παρουσία της Προέδρου της Κινηματογραφικής Εταιρίας Αθηνών, Μαρίας Μπόμπολα, με την λαμπερή και παγκόσμιας αίγλης, πανελλήνια πρεμιέρα της φαντασμαγορικής ΒΟΥΓΟΝΙΑΣ, του Γιώργου Λάνθιμου.
Το κοινό που κατέκλυσε την αίθουσα Τριάντη για να παρακολουθήσει την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα στη δεύτερη μόλις φεστιβαλική προβολή της στον κόσμο, μετά την φετινή Biennale, περίμενε μια θεαματική έκπληξη: την παρουσία στη σκηνή του διεθνούς Γιώργου Λάνθιμου και του κορυφαίου συνεργάτη του, μοντέρ, Γιώργου Μαυροψαρίδη!
Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ, Λουκάς Κατσίκας, απευθυνόμενος στο κοινό, μίλησε με συγκίνηση για την πορεία του θεσμού και τη διαχρονική στήριξη του κοινού: «Η παρουσία σας σήμερα, σε αυτό το Φεστιβάλ είναι ένα πολύ σημαντικό στήριγμα για εμάς. Οι ευχαριστίες είναι από καρδιάς για όλες και για όλους εσάς απόψε που μας στηρίζετε 30 χρόνια. Αυτό το Φεστιβάλ έχει μεγαλώσει τρεις γενιές. Με κάποιους από εσάς ήμασταν από την αρχή. Με κάποιους από εσάς είμαστε πια με τα παιδιά σας και με κάποιους με τα εγγόνια σας. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να είμαστε, να μεγαλώνουμε γενιές και να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι σε ένα τόσο σκληρό κόσμο, το μόνο που αξίζει πραγματικά είναι να μοιραζόμαστε την αγάπη και να φτιάχνουμε κοινότητες».
Κατόπιν μίλησε με τα πιο θερμά λόγια για «έναν από τους κορυφαίους μοντέρ και καλλιτέχνες στη χώρα και το εξωτερικό, πόσο εξαιρετικό είναι το μοντάζ του στη ΒΟΥΓΟΝΙΑ, πώς φτιάχνει τόνους, ρυθμό, πώς οδηγεί το κοινό εκεί που θέλει ο σκηνοθέτης», και εκφράζοντας την χαρά και την τιμή του για την παρουσία του στο Φεστιβάλ, κάλεσε στη σκηνή τον Γιώργο Μαυροψαρίδη με το κοινό να ξεσπά σε χειροκρότημα.
Ο διεθνής σκηνοθέτης μας Γιώργος Λάνθιμος, εν μέσω ολόθερμου χειροκροτήματος του έκπληκτου κοινού ανέφερε πως:
«Έχω κάνει αυτό το πράγμα, πρεμιέρες, χιλιάδες φορές στη ζωή μου αλλά πάντοτε όταν το κάνω στην Ελλάδα, τρέμω ολόκληρος από άγχος και αγωνία. Είναι ιδιαίτερο όταν μοιράζομαι την ταινία μαζί σας, πάντα. Ευχαριστώ πολύ τις Νύχτες Πρεμιέρας που μας έδωσαν την ευκαιρία να δείξουμε την ταινία μας εδώ και σε αυτόν τον χώρο.»
Τέλος, ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η προβολή ενός αποκλειστικού ηχητικού μηνύματος της ηθοποιού Έμα Στόουν, αφιερωμένου στους θεατές της πρώτης πανελλήνιας προβολής, το οποίο η διάσημη ηθοποιός απηύθυνε στα ελληνικά, προκαλώντας χαμόγελα και θερμότατο χειροκρότημα, λέγοντας: «Θα ήθελα πολύ να είμαι μαζί σας στην προβολή της Βουγονίας στην Ελλάδα αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε ο διακτινισμός. Σας εύχομαι καλή προβολή και καλό βράδυ».
Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού, του θεάτρου, της μουσικής και των τεχνών, καθώς και εκπρόσωποι θεσμών, πρεσβειών και οργανισμών όπως: η Πρέσβειρα της Γαλλίας, Laurence AUER, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ, Λεωνίδας Χριστόπουλος, η Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ελένη Ζωντήρου, η Program Director της NOVA, Αγάπη Κεφαλογιάννη, o Sponsorships & Events Manager της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Γιάννης Κατσούγκρης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του οίκου Zolotas, Γιώργος Παπαλέξης, τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνιστικού Τμήματος «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες», Γιάννης Σακαρίδης, Μυρτώ Αλικάκη, Αντώνης Βαβαγιάννης και Εύα Γουλάκου και από τον καλλιτεχνικό χώρο οι: σκηνοθέτες Νίκος Περάκης, Γιώργος Τσεμπερόπουλος, Ελίνα Ψύκου, Σοφία Εξάρχου, Σταύρος Ψυλλάκης, Τζώρτζης Γρηγοράκης, Ούντι Αλόνι, Αλέξης Αλεξίου, Ντένης Ηλιάδης, Παναγιώτης Ευαγγελίδης, Ούλι Σούπελ, Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, Ανδρέας Τσιλιφώνης, Εύα Νάθενα, Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη οι ηθοποιοί: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Κατερίνα Διδασκάλου, Ακης Σακελλαρίου, Μιχάλης Μαρμαρινός, Χρήστος Στέργιογλου, Τόνια Σωτηροπούλου, Σίσσυ Τουμάση, Γιώργος Γάλλος, Παναγιώτα Βλαντή, Αργύρης Πανταζάρας, Δήμητρα Σιγάλα, Έφη Κάντζα, Μάρα Δαρμουσλή, Γιώργος πυρπασοπουλος Κώστας Ξυκομηνός, Δημήτρης Τσίκλης, Αποστόλης Τότσικας, Μαρία Παπαλάμπρου, Δημήτρης Πιατάς, Δημήτρης Μοθωναίος, Φλομαρία Παπαδάκη, Εριέττα Μανούρη, Βίκυ Παπαδοπούλου, Θάνος Τοκάκης, Νίκος Γκέλια,, Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Μελία Κρίλινγκ, Λένα Μποζάκη, Ξένια Ντάνια, Νίκος Πουρσανίδης, Ιζαμπέλα Φούλοπ.
Μετά την τελετή έναρξης ακολούθησε πάρτυ στο αίθριο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών από τον χορηγό εκδηλώσεων JAMESON και την μπύρα Fischer, χορηγό βραβείου κοινού.
Στην ΒΟΥΓΟΝΙΑ, νια ταινία της Universal Pictures International (διανομή από την Tanweer) παίζουν οι Έμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Έιντεν Ντέλμπις, Σταύρος Χαλκιάς, Αλίσια Σιλβερστόουν.
Το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας με μεγάλο υποστηρικτή το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), μεγάλο χορηγό τη NOVA, σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και υπό την αιγίδα και οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, πραγματοποιείται από την 1η έως και τις 12 Οκτωβρίου 2025.
Οι αίθουσες που φιλοξενούν τη φετινή διοργάνωση είναι: ΔΑΝΑΟΣ Ι, CINOBO ΟΠΕΡΑ Ι, ΑΣΤΟΡ, ΑΣΤΥ, ΤΡΙΑΝΟΝ, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ “ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ”, ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ.
