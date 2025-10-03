Welcome to UP 2025: Magic Bus Patras Tour - Μια ξενάγηση στην πόλη από ψηλά! Τα δρομολόγια των open buses

To Welcome to UP 2025 συστήνει στους πρωτοετείς φοιτητές την Πανεπιστημιούπολη

Το Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ προσκαλεί τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να γνωρίσουν την Πάτρα με έναν ξεχωριστό τρόπο: επιβιβαζόμενοι στα εντυπωσιακά διώροφα ανοιχτά λεωφορεία Hop on Hop off, τα οποία μετατρέπονται σε Magic Bus Patras Tour και ταξιδεύουν στα σημαντικότερα σημεία και μνημεία της πόλης.

Από τις 7 έως και τις 10 Οκτωβρίου, τα Magic Buses θα πραγματοποιούν κυκλικές διαδρομές, δίνοντας την ευκαιρία στους νέους να ανακαλύψουν την ιστορική και τη σύγχρονη πλευρά της Πάτρας, απολαμβάνοντάς τη με μοναδική πανοραμική θέα.

Ωράριο διαδρομών:

-Τρίτη 7 Οκτωβρίου: 15.00 – 18.30

-Τετάρτη 8 Οκτωβρίου: 10.00 – 18.30

-Πέμπτη 9 Οκτωβρίου: 10.00 – 18.30

-Παρασκευή 10 Οκτωβρίου: 10.00 – 18.30 Σημείο εκκίνησης

Αφετηρία των διαδρομών θα είναι το σιντριβάνι μπροστά από το κτίριο της Πρυτανείας. Οι στάσεις θα γίνονται στις καθιερωμένες στάσεις των αστικών συγκοινωνιών της Πάτρας. 1η ΚΥΡΙΑ-ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ΓΕΦΥΡΑ

ΜΑΡΙΝΑ

ΜΟΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ (όπισθεν Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα)

ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΙΟΥ

ΣΤΑΣΗ ΦΑΒΙΕΡΟΥ

ΣΤΑΣΗ ΜΑΡΑΤΟΥ

ΣΤΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ)

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 2η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ΓΕΦΥΡΑ

ΜΑΡΙΝΑ

ΜΟΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΡΩΜΑΪΚΟ ΩΔΕΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Χρήσιμες πληροφορίες

-Δεν απαιτούνται κρατήσεις για το Magic Bus Patras Tour.

-Σε περίπτωση κυκλοφοριακής συμφόρησης, λόγω των έργων στο κέντρο της πόλης, το ωρολόγιο πρόγραμμα των δρομολογίων θα τροποποιείται αναλόγως, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων.

-Θα υπάρχει δυνατότητα Live παρακολούθησης των δρομολογίων και των επόμενων στάσεων online.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και τις διαδρομές των Magic Buses εδώ

To Welcome to UP 2025 συστήνει στους πρωτοετείς φοιτητές την Πανεπιστημιούπολη Στο πλαίσιο των δράσεων Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ, το Πανεπιστήμιο Πατρών ανοίγει τις πύλες του και προσκαλεί τους πρωτοετείς φοιτητές, αλλά και τους επισκέπτες σε έναν ιδιαίτερο περίπατο γνωριμίας με την πανεπιστημιούπολη. Μέσα από μια οργανωμένη ξενάγηση, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία, την ακαδημαϊκή ζωή, τις υποδομές και τους χώρους πολιτισμού και αναψυχής του Ιδρύματος.

Πρόκειται για μια μοναδική εμπειρία εξοικείωσης με το campus, που φιλοδοξεί να φέρει πιο κοντά τους φοιτητές με το Πανεπιστήμιό τους και να αναδείξει την ομορφιά και τη ζωντάνια του χώρου που θα τους φιλοξενήσει τα επόμενα χρόνια. Tην Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 – 14:00 οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε σημαντικά σημεία και υποδομές του Πανεπιστημίου, όπως:

Πρυτανεία & Διοικητικές Υπηρεσίες

Τμήματα & Σχολές

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο

Γυμναστήριο Πανεπιστημίου

Φοιτητική Εστία & Εστιατόριο

Μουσεία του Πανεπιστημίου Η ξενάγηση επεκτείνεται και σε υπαίθριους χώρους υψηλού αισθητικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος: Πάρκο της Ειρήνης, Υπαίθριο σκάκι των Αρχιτεκτόνων, Κήπος “Άνθεια” με την τεχνητή λίμνη και τα μονοπάτια του campus, φυσικά και πολιτιστικά σημεία ενδιαφέροντος.

Welcome to UP 2025: Οι Ομάδες, οι Δομές και οι Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών στο επίκεντρο της γιορτής!

Από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου 2025, η Πανεπιστημιούπολη μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό φοιτητικό χωριό, γεμάτο δράση, δημιουργία και ευκαιρίες γνωριμίας. Ένα χωριό που ενώνει όλα τα μέλη του και τους συμμετέχοντες υπό το σύνθημα «We love UP».

Στο πλαίσιο του Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ στον χώρο του Πάρκου της Ειρήνης θα λειτουργούν εκθεσιακά περίπτερα γνωριμίας με Ομάδες, Δομές και Υπηρεσίες που αποτελούν τον καθημερινό πυρήνα της πανεπιστημιακής ζωής. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν:

-Φοιτητικές Ομάδες και Συλλόγους, που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η έρευνα, η τεχνολογία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η εθελοντική προσφορά. -Δομές του Πανεπιστημίου που στηρίζουν τον φοιτητή στην καθημερινότητά του: Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη, Γραφείο Διασύνδεσης, Διεθνείς Σχέσεις, Erasmus+, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. - Υπηρεσίες υποστήριξης, από τις σπουδές και την έρευνα έως τον αθλητισμό και την καλλιτεχνική δημιουργία. Το φεστιβάλ υποδοχής πρωτοετών φοιτητών δεν είναι μόνο μια γιορτή για τους νέους φοιτητές, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία για όλους τους φοιτητές να γνωρίσουν τις δυνατότητες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο, να ενταχθούν σε ομάδες και να γίνουν ενεργό κομμάτι της πανεπιστημιακής κοινότητας. Συμμετέχουσες Ομάδες-Δομές-Δράσεις

ACM Student Chapter

BIT UP

Γραφείο Διασύνδεσης και επιχειρηματικότητας

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Γραφείο Συνηγόρου Φοιτητή

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση

EEΦΙΕ Πάτρας «Will you morrow me?»

Εθνικός Όργανισμός Μεταμοσχεύσεων Ε.Ο.Μ.

Εκδόσεις Πανεπιστημίου

Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής & Εξατομικευμένης Θεραπείας

Εργαστήριο Υγιεινής – ΠΜΣ Δημόσια Υγεία

Επιτροπή Ισότητας Φύλων

Eunicoast

Φοιτητική Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας «Φλέβα Ζωής»

GPSF Patras

Ι.Ο.Α.Σ «Πάνος Μυλωνάς»

Καλλίπολις

ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης)/ Unicef

ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας

ΚΕΔΜΟΠ «Χάρισε Ζωή»

Κέντρο Αίματος

MedsCAN Πάτρας

Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης

Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών

Ναυτικός Όμιλος Πατρών

Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Patras Community

o BEST Patras ,

o Engenius Patras ,

o EESTEC LC Patras ,

o ESN UOPA ,

o EUROAVIA Patras ,

o IEEE SB UPatras,

o ΕΛ.ΠΑΙ.Δ (Ελληνική Παιδαγωγική δράση )

o Σ.Φ.Φ.Ε. (Σύλλογος Φοιτητών φαρμακευτικής Ελλάδος

Robotics Club Λέσχη Ρομποτικής

Robots@UP

Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.

Χορωδία Πανεπιστημίου Πατρών

UP FM

UPatras SEG Student Chapter

Ωρίων Αστρονομική Εταιρεία