Η καρδιά του Welcome to UP 2025 χτυπάει στο Πάρκο της Ειρήνης- Ένα μεγάλο, «πολύχρωμο» φοιτητικό χωριό στο Campus

Η «καρδιά» του Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ, του Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα χτυπά δυνατά στο Πάρκο της Ειρήνης, εκεί όπου από τις 8 έως και τις 10 Οκτωβρίου θα στηθεί το πολύβουο, γιορτινό και δημιουργικό φοιτητικό χωριό.

Ο χώρος θα μεταμορφωθεί σε σημείο συνάντησης και γνωριμίας για πρωτοετείς, φοιτητές παλαιότερων ετών, καθηγητές, ερευνητές, καλλιτέχνες, εθελοντές, αθλητές, συλλόγους και δημιουργικές ομάδες. Εκεί, δομές, δράσεις και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, καθώς και οι χορηγοί του Φεστιβάλ, θα παρουσιάζονται μέσα από τα εκθεσιακά τους περίπτερα, δημιουργώντας έναν πολύχρωμο καμβά ακαδημαϊκής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής.

Στο Campus θα σας περιμένουν:

Εκθεσιακά περίπτερα γνωριμίας με Ομάδες, Δομές, Υπηρεσίες και χορηγούς.

Κινηματογραφικές προβολές σε ανοικτό κινηματογράφο από:

-Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

-Το AnimaSyros, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα

-Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους

Αστρονομικές και ηλιακές παρατηρήσεις: Ο «Ωρίων» προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν τον ουρανό με τηλεσκόπια για βραδινή αστρονομική παρατήρηση και μεσημεριανή παρατήρηση του Ήλιου.

Ζωντανή ραδιοφωνική εμπειρία: Ο UP fm θα εκπέμπει από την κεντρική σκηνή, με μουσικές εκπομπές και συνεχή ενημέρωση για τις δράσεις του Φεστιβάλ.

Αθλητισμός και ευεξία: Στο Πάρκο θα πραγματοποιούνται αθλητικές δραστηριότητες αλλά και υπαίθρια γυμναστική, yoga και Pop up training session.

Επισκέψεις αθλητικών ομάδων της Πάτρας και επίδειξη αθλημάτων

Μουσική και τέχνες:

-Συναυλίες: Αλκίνοος Ιωάννιδης, Σκιαδαρέσες, Χρήστος Παπαδόπουλος – Βαγγέλης Δεληκούρας (Παιδιά από την Πάτρα), Γιώργος Σαρρής (Ζιγκ Ζαγκ), Θοδωρής Παπαδόπουλος (Οπισθοδρομικοί).

- Party ηλεκτρονικής μουσικής με τους TechDreamers.

- Καρναβαλικό εργαστήριο δημιουργίας ενός μικρού καρναβαλικού μπάστακα και άλλων μικρών κατασκευών & mini καρναβαλική εκδήλωση, με μουσική, χορό και καρναβαλική χαρά.

- Μουσικό πρόγραμμα από τη Χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών.

Περίπατοι και Ξενάγηση στους Χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Campus του Πανεπιστημίου στο πάρκο της Ειρήνης, θα είναι και η αφετηρία του Magic Bus Patras Tour. Με ειδικά θεματικά δρομολόγια, οι φοιτητές θα ανακαλύψουν την πόλη της Πάτρας και τα τοπόσημά της.

Το Πάρκο της Ειρήνης θα αποτελέσει το κεντρικό σημείο έμπνευσης, δημιουργίας και διασκέδασης για το Welcome to UP 2025, αναδεικνύοντας το Πανεπιστήμιο Πατρών ως έναν ανοιχτό χώρο γνώσης, πολιτισμού και αλληλεπίδρασης.

To Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ διοργανώνεται από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://welcometoup.upatras.gr/