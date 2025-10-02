ΥΠΕΞ για «Οξυγόνο»: Οι Έλληνες «είναι καλά στην υγεία τους»

Η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών Λένα Ζωχιού στη σημερινή ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, τόνισε μεταξύ άλλων ότι το υπουργείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με τον στολίσκο στα ανοιχτά της Γάζας.

«Προτεραιότητα μας είναι η ασφάλεια των πολιτών» τόνισε η κ. Ζωχιού. Να σημειωθεί ότι δυνάμεις του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησαν ρεσάλτο στο ελληνικό πλοίο "Οξυγόνο", που συμμετείχε στη διεθνή αποστολή Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα.

Η κ. Ζωχιού τόνισε ότι οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους, σημείωσε ότι υπάρχει διαρκής επικοινωνία με την πρεσβεία μας στο Τελ Αβίβ και η πρέσβης της χώρας μας στο Ισραήλ θα μεταβεί στο χώρο που βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες.

Όπως είπε, το υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά και τέθηκε το ζήτημα διασφάλισης της προστασίας των Ελλήνων πολιτών, ενώ υπενθύμισε ότι χθες εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ιταλίας, με την οποία καλούσαν να διασφαλιστεί η προστασία των συμμετεχόντων στο στολίσκο.

Η κ. Ζωχιού είπε ότι δεν προκύπτει άσκηση βίας από τις ισραηλινές δυνάμεις, σημείωσε ότι θα γίνουν όλες οι ενέργειες στο Ισραήλ ώστε να παρασχεθεί η αναγκαία προξενική συνδρομή, και προσέθεσε ότι «θα ακολουθήσει καταγραφή έλεγχος και απέλαση όσων συμμετείχαν στον στολίσκο».

Είπε επίσης ότι ο κ. Γεραπετρίτης είναι σε επαφή με τον ισραηλινό ομόλογο του ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν διαταράσσετε η σχέση μας με το Ισραήλ με το οποίο «έχουμε Στρατηγική εταιρική σχέση και θέλουμε να διατηρήσουμε».

30 πλοία του διεθνούς στολίσκου για τη Γάζα

Ο διεθνής στολίσκος, που επιχειρεί να σπάσει τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι συνεχίζει την πορεία του προς τον εμπόλεμο παλαιστινιακό θύλακα, παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ σταμάτησε χθες, Τετάρτη, το βράδυ κάποια από τα πλοία της νηοπομπής.

Το Ισραήλ σταμάτησε «πολλά πλοία», επεσήμανε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, με τον εκπρόσωπο του Global Sumud Flotilla («Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας»), τον Σάιφ Αμπουκεσέκ, να κάνει λόγο για 13 πλοία στα οποία επέβαιναν συνολικά 200 άνθρωποι.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram ο εκπρόσωπος του στολίσκου επεσήμανε: «συνεχίζουμε να πλέουμε στη Μεσόγειο για να σπάσουμε την πολιορκία της Γάζας».

Μεταξύ των επιβατών των πλοίων που αναχαιτίστηκαν είναι η Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, με τις ισραηλινές αρχές να δίνουν στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο φαίνεται η Τούνμπεργκ να μαζεύει να προσωπικά της αντικείμενα περικυκλωμένη από ένοπλους άνδρες.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε ότι οι επιβαίνοντες του διεθνούς στολίσκου, που βρίσκονταν στα πλοία που αναχαιτίστηκαν, κατευθύνονται προς το Ισραήλ όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την απέλασή τους στην Ευρώπη.

Ο στολίσκος κατήγγειλε «μια παράνομη επίθεση εναντίον άοπλων εργαζόμενων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις» και κάλεσε «τις κυβερνήσεις, τους παγκόσμιους ηγέτες και τους διεθνείς θεσμούς να απαιτήσουν την ασφάλεια και την απελευθέρωση όλων των επιβαινόντων».

Στις 03:20 ώρα Ελλάδας ο Global Sumud Flotilla ανήρτησε στο Χ ότι «30 πλοία συνεχίζουν την πορεία τους προς τη Γάζα και βρίσκονται 46 ναυτικά μίλια μακριά παρά τις συνεχείς επιθέσεις» του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού.

«Είναι αποφασισμένοι. Έχουν κίνητρο και κάνουν ό,τι μπορούν για να σπάσουν τον αποκλεισμό νωρίς σήμερα το πρωί», διαβεβαίωσε ο Αμπουκεσέκ.