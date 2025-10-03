Συγκινητική η αναφορά του Ινστιτούτου Sundance στον ιδρυτή του, Robert Redford

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η εκτενής αναφορά στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ με κείμενο, φωτογραφίες και βίντεο, στην σελίδα του Ινστιτούτου Σάντανς-Sundance στη Γιούτα, το περίφημο Ινστιτούτο για τη στήριξη ανεξάρτητων, νέων κινηματογραφιστών που θέσπισε ο αείμνηστος Ρέντφορντ το 1981 ενώ ακολούθησε & η δημιουργία του Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου, Sundance Film Festival το '85, μέσα από το οποίο αναδείχθηκαν πολλοί σκηνοθέτες και σεναριογράφοι.

"Η απώλεια του ιδρυτού του Σάντανς, και φίλου Robert Redford, μας αφήνει ένα μεγάλο κενό και συνάμα μας κάνει να αισθανόμαστε μεγάλη ευγνωμοσύνη για τη δουλειά και συνεισφορά του.

Το καλλιτεχνικό όραμα του Bob να δώσει χώρο και μία πλατφόρμα έκφρασης στις ανεξάρτητες φωνές, πραγματικά δημιούργησε ένα κίνημα που 4 δεκαετίες μετά, έχει εμπνεύσει γενιές καλλιτεχνών, έχει επανεφεύρει και επαναπροσδιορίσει την κινηματογραφική τέχνη τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε όλο τον κόσμο.

Πέρα από την μεγάλη του καθοριστική βοήθεια και συνεισφορά στην τέχνη και τον πολιτισμό γενικότερα, θα μας λείψει η γενναιοδωρία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, η καθαρότητα των όσων έλεγε και των σκοπών που υποστήριζε σθεναρά, η περιέργεια του, το επαναστατικό του πνεύμα και φυσικά η αγάπη του για την όλη δημιουργική, καλλιτεχνική διαδικασία.

Νιώθουμε τυχεροί να είμαστε μεταξύ των διαχειριστών - stewards της ανεκτίμητης καλλιτεχνικής του κληρονομιάς - legacy, την οποία και θα συνεχίσουμε και θα κρατήσουμε ως οδηγό στο Ινστιτούτο του Σάντανς τα επόμενα χρόνια", αναφέρει το κείμενο που είναι αναρτημένο στη σελίδα του Ινστιτούτου.