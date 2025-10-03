Συγκινητική η αναφορά του Ινστιτούτου Sundance στον ιδρυτή του, Robert Redford

Στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου υπάρχει εκτενές κείμενο, φωτογραφίες του εκλιπόντος ηθοποιού από τα εργαστήρια στο Σάντανς και βίντεο
Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η εκτενής αναφορά στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ με κείμενο, φωτογραφίες και βίντεο, στην σελίδα του Ινστιτούτου Σάντανς-Sundance στη Γιούτα, το περίφημο Ινστιτούτο για τη στήριξη ανεξάρτητων, νέων κινηματογραφιστών που θέσπισε ο αείμνηστος Ρέντφορντ το 1981 ενώ ακολούθησε & η δημιουργία του Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου, Sundance Film Festival το '85, μέσα από το οποίο αναδείχθηκαν πολλοί σκηνοθέτες και σεναριογράφοι.
"Η απώλεια του ιδρυτού του Σάντανς, και φίλου Robert Redford, μας αφήνει ένα μεγάλο κενό και συνάμα μας κάνει να αισθανόμαστε μεγάλη ευγνωμοσύνη για τη δουλειά και συνεισφορά του.
Το καλλιτεχνικό όραμα του Bob να δώσει χώρο και μία πλατφόρμα έκφρασης στις ανεξάρτητες φωνές, πραγματικά δημιούργησε ένα κίνημα που 4 δεκαετίες μετά, έχει εμπνεύσει γενιές καλλιτεχνών, έχει επανεφεύρει και επαναπροσδιορίσει την κινηματογραφική τέχνη τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε όλο τον κόσμο.
Πέρα από την μεγάλη του καθοριστική βοήθεια και συνεισφορά στην τέχνη και τον πολιτισμό γενικότερα, θα μας λείψει η γενναιοδωρία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, η καθαρότητα των όσων έλεγε και των σκοπών που υποστήριζε σθεναρά, η περιέργεια του, το επαναστατικό του πνεύμα και φυσικά η αγάπη του για την όλη δημιουργική, καλλιτεχνική διαδικασία.
Νιώθουμε τυχεροί να είμαστε μεταξύ των διαχειριστών - stewards της ανεκτίμητης καλλιτεχνικής του κληρονομιάς - legacy, την οποία και θα συνεχίσουμε και θα κρατήσουμε ως οδηγό στο Ινστιτούτο του Σάντανς τα επόμενα χρόνια", αναφέρει το κείμενο που είναι αναρτημένο στη σελίδα του Ινστιτούτου.
Η απώλεια του Ρόμπερτ Ρέντφορντ στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 στα 89 του χρόνια, σκόρπισε πραγματικά τεράστια θλίψη και λύπη παγκοσμίως. Οι χαρακτηρισμοί για αυτόν τον υπέροχο καλλιτέχνη ήταν μοναδικοί. Έως και παραμυθένιο πρίγκιπα του Χόλιγουντ τον παρομοίασε η δημοσιογράφος του περιοδικού Empire, Christina Newland, η οποία δεν έκρυβε την αδυναμία που είχε στον αγαπητό Ρόμπερτ Ρέντφορντ.
Ο εκλιπών ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός που από τα χρόνια του '60 είχε επιλέξει να ζει στα βουνά της Γιούτα, όπου και ετάφη, πίστευε πολύ στη δύναμη μίας καλής ιστορίας. “Οι αφηγητές ιστοριών διευρύνουν τους ορίζοντες του μαυαλού μας: μπορούν νας μας εμπνεύσουν, να μας προκαλέσουν, να μας κάνουν κοινωνούς των ιστοριών τους και να μας ταξιδέψουν", έλεγε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος το ΄81 που δημιούργησε το Σάντανς, στη χρυσή ωριμότητα του, έμελλε να ξεκινήσει και μία δέυτερη καριέρα ως σκηνοθέτης κάνοντας συνολικά 9 ταινίες με πρώτη το βραβευμένο με 4 Όσκαρ οικογενειακό δράμα "Συνηθισμένοι Άνθρωποι" (1981) που του χάρισε και το βραβείο Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας τότε.
Ο Robert Redford έζησε μία συναρπαστική ζωή που διακρινόταν όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του Sundance, από την βαθιά αγάπη του και σεβασμό για τη φύση, την τέχνη, τον ακτιβισμό και τη δύναμη που έχει μία καλή ιστορία.
Λάτρευε το φαράγγι Provo Canyon στη Γιούτα που ήταν το ορμητήριο και ησυχαστήριο του μακριά από το Χόλιγουντ.
