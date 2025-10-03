Ο Τζέρεμι Στρονγκ θα αντικαταστήσει τον Τζέσε Άιζενμπεργκ στη συνέχεια του «The Social Network»

Ο 42χρονος Αμερικανός ηθοποιός Τζέσε Άιζενμπεργκ - Jesse Eisenberg δεν θα επαναλάβει τον ρόλο του ως συνιδρυτής του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, στην επερχόμενη συνέχεια του δράματος του Ντέιβιντ Φίντσερ του 2010, «The Social Network».

Ενώ η ερμηνεία του Άιζενμπεργκ ως επιχειρηματία τεχνολογίας και προγραμματιστή υπολογιστών του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, θα τον διαδεχθεί επίσημα ο 46χρονος Τζέρεμι Στρονγκ στη νέα ταινία που θα έχει τίτλο «The Social Reckoning».

Ο ταλαντούχος Τζέρεμι Στρονγκ είχε αρχικά αναφερθεί ότι θα αναλάμβανε τον ρόλο τον περασμένο μήνα. Ο βραβευμένος με Emmy σταρ της σειράς «Succession» θα έχει συμπρωταγωνιστές τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, τη βραβευμένη με Όσκαρ α' γυναικείου ρόλου, ηθοποιό της ταινίας «Anora», Μάικι Μάντισον και τον κωμικό Μπιλ Μπερ-Bill Burr.

Η ταινία έχει ήδη προγραμματισμένη ημερομηνία εξόδου στις αίθουσες στις 9 ΟΚτωβρίου 2026, σε ένα χρόνο από τώρα.