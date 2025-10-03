Ο Τζέρεμι Στρονγκ θα αντικαταστήσει τον Τζέσε Άιζενμπεργκ στη συνέχεια του «The Social Network»

Η νέα ταινία που θα έχει τίτλο «The Social Reckoning» θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 9 Οκτωβρίου 2026
Ο 42χρονος Αμερικανός ηθοποιός Τζέσε Άιζενμπεργκ - Jesse Eisenberg δεν θα επαναλάβει τον ρόλο του ως συνιδρυτής του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, στην επερχόμενη συνέχεια του δράματος του Ντέιβιντ Φίντσερ του 2010, «The Social Network».
Ενώ η ερμηνεία του Άιζενμπεργκ ως επιχειρηματία τεχνολογίας και προγραμματιστή υπολογιστών του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, θα τον διαδεχθεί επίσημα ο 46χρονος Τζέρεμι Στρονγκ στη νέα ταινία που θα έχει τίτλο «The Social Reckoning».
Ο ταλαντούχος Τζέρεμι Στρονγκ είχε αρχικά αναφερθεί ότι θα αναλάμβανε τον ρόλο τον περασμένο μήνα. Ο βραβευμένος με Emmy σταρ της σειράς «Succession» θα έχει συμπρωταγωνιστές τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, τη βραβευμένη με Όσκαρ α' γυναικείου ρόλου, ηθοποιό της ταινίας «Anora», Μάικι Μάντισον και τον κωμικό Μπιλ Μπερ-Bill Burr.
Η ταινία έχει ήδη προγραμματισμένη ημερομηνία εξόδου στις αίθουσες στις 9 ΟΚτωβρίου 2026, σε ένα χρόνο από τώρα.
Ο Άαρον Σόρκιν, ο οποίος έγραψε το σενάριο για την αρχική ταινία, που σκηνοθέτησε ο Ντέιβιντ Φίντσερ και γνώρισε μεγάλη επιτυχία, εδώ και χρόνια προαναγγέλλει μια πολυαναμενόμενη συνέχεια του φιλμ, που θα συνδυάζει μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ με θέμα τη δημιουργία του Facebook.
Τελικά, επιβεβαιώθηκε τον Ιούνιο ότι ο Άαρον Σόρκιν θα γράψει το σενάριο και θα σκηνοθετήσει την ταινία, η οποία θα βασίζεται στη σειρά «The Facebook Files» της Wall Street Journal, μια έρευνα για τη μεγαλύτερη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο.
Η Μάικι Μάντισον θα υποδυθεί την πρώην εργαζόμενη στο Facebook, Φράνσις Χάουγκεν, την πληροφοριοδότη που έδωσε στοιχεία στη Wall Street Journal και ο Γουάιτ θα υποδυθεί τον Τζεφ Χόρβιτς, τον δημοσιογράφο που αποκάλυψε το θέμα. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με το «Variety».
Ο 64χρονος Άαρον Σόρκιν το 2020 σκηνοθέτησε την εξαιρετική ταινία «Η Δίκη των 7 του Σικάγου» όπου υπέγραψε & το σενάριο. Η ταινία ήταν υποψήφια για πέντε βραβεία Όσκαρ, ανάμεσα τους & για καλύτερης ταινίας.
Με στοιχεία & από το ΑΠΕ
Ο Τζέσε Άιζενμπεργκ στο φιλμ "The Social Network" το 2010.
