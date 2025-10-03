Ο Βασίλης Μπισμπίκης επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα

Στο Σύνταγμα βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (03.10.2025) ο Βασίλης Μπισμπίκης προκειμένου να συναντήσει τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι.

Ο γνωστός ηθοποιός, που πρόσφατα είχε μία περιπέτεια όταν τράκαρε με το αυτοκίνητό του τρία αυτοκίνητα και έριξε μία γκαραζόπορτα στη Φιλοθέη, θέλησε να στηρίξει τον Πάνο Ρούτσι, του οποίου η υγεία επιδεινώνεται και έχει έχει χάσει 10 κιλά, λόγω της απεργίας πείνας. Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε στο πλευρό του και του δήλωσε τη στήριξή του στον αγώνα του.

Σημειώνεται ότι ο Πάνος Ρούτσι κάνει απεργία πείνας διότι ζητά να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του που χάθηκε στην τραγωδία των Τεμπών.