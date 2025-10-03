Βασίλης Μπισμπίκης: Συγγνώμη και γλυκά σε όσους υπέστησαν ζημιές από το τροχαίο που προκάλεσε

Ο Βασίλης Μπισμπίκης επέστρεψε στη γειτονιά της Φιλοθέης για να ζητήσει συγγνώμη από όσους υπέστησαν ζημιές στο τροχαίο που προκάλεσε.

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο ηθοποιός θέλησε να δώσει εξηγήσεις για το ατύχημα και να διαβεβαιώσει τους ιδιοκτήτες πως θα αποζημιωθούν για όλες τις φθορές.

Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, κάτοικος της περιοχής, ο Βασίλης Μπισμπίκης κρατούσε γλυκά και έδειχνε στεναχωρημένος από αυτό που συνέβη. Τους προσκάλεσε στη θεατρική παράσταση που πρωταγωνιστεί και τους διαβεβαίωσε πως όσες ζημιές δεν καλύψει η ασφαλιστική του, θα την πληρώσει ο ίδιος. Ο 47χρονος προσπαθεί πλέον να αφήσει πίσω το τροχαίο και να επιστρέψει στους κανονικούς ρυθμούς της καθημερινότητάς του.

«Εμένα ο Βασίλης Μπισμπίκης μου είπε ότι αν η ασφαλιστική του δεν τα πληρώσει, θα τα καλύψει ο ίδιος» είπε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής που συνομίλησε με τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Στο στενό περιβάλλον του, ο Βασίλης Μπισμπίκης φέρεται να έχει εξωτερικεύσει την απογοήτευση που του έχουν προκαλέσει όλα όσα έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (27-09-2025). Αν μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω, θα λειτουργούσε διαφορετικά.