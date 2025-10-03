Βασίλης Μπισμπίκης: Συγγνώμη και γλυκά σε όσους υπέστησαν ζημιές από το τροχαίο που προκάλεσε

Ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε διάλογο με κατοίκους στη Φιλοθέη και τους διαβεβαίωσε πως δεν πρέπει να ανησυχούν για την αποκατάσταση των ζημιών
Ο Βασίλης Μπισμπίκης επέστρεψε στη γειτονιά της Φιλοθέης για να ζητήσει συγγνώμη από όσους υπέστησαν ζημιές στο τροχαίο που προκάλεσε.
Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο ηθοποιός θέλησε να δώσει εξηγήσεις για το ατύχημα και να διαβεβαιώσει τους ιδιοκτήτες πως θα αποζημιωθούν για όλες τις φθορές.
Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, κάτοικος της περιοχής, ο Βασίλης Μπισμπίκης κρατούσε γλυκά και έδειχνε στεναχωρημένος από αυτό που συνέβη. Τους προσκάλεσε στη θεατρική παράσταση που πρωταγωνιστεί και τους διαβεβαίωσε πως όσες ζημιές δεν καλύψει η ασφαλιστική του, θα την πληρώσει ο ίδιος. Ο 47χρονος προσπαθεί πλέον να αφήσει πίσω το τροχαίο και να επιστρέψει στους κανονικούς ρυθμούς της καθημερινότητάς του.
«Εμένα ο Βασίλης Μπισμπίκης μου είπε ότι αν η ασφαλιστική του δεν τα πληρώσει, θα τα καλύψει ο ίδιος» είπε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής που συνομίλησε με τον Βασίλη Μπισμπίκη.
Στο στενό περιβάλλον του, ο Βασίλης Μπισμπίκης φέρεται να έχει εξωτερικεύσει την απογοήτευση που του έχουν προκαλέσει όλα όσα έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (27-09-2025). Αν μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω, θα λειτουργούσε διαφορετικά.
Ήταν βράδυ της Παρασκευής (26-09-2025) όταν ο Βασίλης Μπισμπίκης άρχισε να δισκεδάζει με την παρέα του, στο κρητικό γλέντι που είχε στηθεί στη Μεταμόρφωση. Μια σειρά από μαρτυρίες αξιολογούνται με προσοχή. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν καταθέσει πως ο ηθοποιός ήταν νηφάλιος, χωρίς να έχει καταναλώσει αλκοόλ, αλλά και άλλες στις οποίες γίνεται λόγος για κακή κατάσταση του καλλιτέχνη: «Του προτείναμε να μην οδηγήσει αλλά εκείνος είπε ότι είναι καλά και έφυγε μόνος» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.
Στη συνέχεια ο Βασίλης Μπισμπίκης μπήκε στο αγροτικό και αφού διήνυσε μια απόσταση σχεδόν 10 χιλιομέτρων, μέσα σε 9 λεπτά, προκάλεσε το ατύχημα στη Φιλοθέη. Αμέσως μετά έφυγε από το σημείο και επέστρεψε σπίτι του.
Ο 47χρονος ηθοποιός συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής, όταν παρουσιάστηκε σε αστυνομικό τμήμα. Τότε όπως λένε οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που υπέστησαν ζημιές έμαθαν ποιος ήταν ο οδηγός που προκάλεσε φθορές στις περιουσίες τους. Από τη στιγμή που ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε ενώπιον αστυνομικών, δήλωσε πως θα αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που χτύπησε και θα επανορθώσει με δικά του έξοδα, όλες τις ζημιές που προκάλεσε.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr