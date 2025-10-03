Ο Νίκολας Κέιτζ θα υποδυθεί τον Ιωσήφ σε ταινία... τρόμου

Ο Νίκολας Κέιτζ πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία τρόμου «The Carpenter’s Son», μια ανορθόδοξη εκδοχή της παιδικής ηλικίας του Ιησού που ήδη προκαλεί αντιδράσεις.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται τον Ιωσήφ, με τη FKA Twigs στον ρόλο της Παναγίας και τον Βρετανό ηθοποιό Νόα Τζουπ («A Quiet Place») ως νεαρό Ιησού. Η ταινία σκηνοθετείται από τον Λόφτι Νέιθαν και θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 14 Νοεμβρίου.

Στο πρώτο τρέιλερ, ο Κέιτζ ακούγεται να λέει «η πίστη είναι η μόνη μου δύναμη απέναντι στον ίδιο τον διάβολο», προϊδεάζοντας για την ατμόσφαιρα της ταινίας. Η υπόθεση ακολουθεί τον Ιωσήφ που παλεύει να προστατεύσει τη γυναίκα και το παιδί του από υπερφυσικές δυνάμεις, ενώ μια μυστηριώδης ξένη επιχειρεί να δελεάσει τον μικρό Ιησού σε έναν σκοτεινό, απαγορευμένο κόσμο.