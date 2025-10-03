Λάκης Γαβαλάς για τον καυγά με Αλβανό κρατούμενο στη φυλακή

«Θα με λες ή γυναικάρα ή άντρακλα»
Ο Λάκης Γαβαλάς για όλους και για όλα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Σταύρο Θεοδωράκη, για την εκπομπή «Πρωταγωνιστές» στον Alpha.
Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας μίλησε για τη ζωή του στη φυλακή, τη γυναίκα που ερωτεύτηκε παράφορα και παντρεύτηκε, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην επαγγελματική πορεία του, ενώ ανέπτυξε τις απόψεις του και για το ζήτημα της υιοθεσίας παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια.
Ο Λάκης Γαβαλάς δεν το έβαλε κάτω όταν βρέθηκε στη φυλακή. Δυσκολίες και εντάσεις υπήρξαν αλλά ο ίδιος ήταν αποφασισμένος να βγει πιο δυνατός από αυτή τη δοκιμασία. Τα κατάφερε και επέστρεψε σε αυτό που είχε συνηθίσει να κάνει όταν αποφυλακίστηκε. Φροντίζει να διατηρείται σε φόρμα και είναι χαρακτηριστικό πως μετά το τεστ κοπώσεως που έκανε, το σώμα του «μετρήθηκε» σαν να ανήκει σε άνθρωπο 58 ετών και όχι 73 που είναι.
Ο Λάκης Γαβαλάς συνελήφθη 7 φορές σε διάστημα 5 χρόνων και βρέθηκε στη φυλακή. Στα τέλη Απριλίου του 2012 ο ίδιος και η αδερφή του συνελήφθησαν ξανά για ανακριβή απόδοση φόρων (Φ.Π.Α.) προς το Δημόσιο, με συνολικές οφειλές 2,2 εκατ. ευρώ. Τότε του επιβλήθηκε η ποινή κράτησης των 14 μηνών για να αποφυλακιστεί τον Ιούνιο του 2013. Στα μέσα Ιουλίου του 2013 ειδοποιήθηκε από το αστυνομικό τμήμα της Αγίας Παρασκευής για την έκδοση νέου εντάλματος σύλληψης εις βάρος του για χρέη 1.561.431,26 ευρώ. Παρουσιάστηκε οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα και συνελήφθη.
Στα τέλη Νοεμβρίου του 2013 είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στο Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Αττικής, αφού είχε ενημερωθεί ότι εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης. Τότε συνελήφθη για χρέη προς το Δημόσιο συνολικού ύψους 712.117,76 ευρώ και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.
«Επειδή κάποιες φορές αμφισβητούσα την οντότητα της χώρας μου από αυτούς που την διοικούν, είχα βάλει στο μυαλό μου ότι “με φυλακίζουν, ελεύθερο γαρ, σε πολλά πράγματα που ήθελα να αποτελειώσω”. Τελικά στη φυλακή τελείωσα πολλά πράγματα που δεν τα έκανα έξω, που ήμουν ελεύθερος. Ξαναβρήκα τον εαυτό μου. Άρχισα να γυμνάζομαι ξανά, είπα ότι ζεις και με λίγα ρούχα» είπε ο Λάκης Γαβαλάς και συνέχισε:
«Αναθεώρησα κάποια πράγματα για μένα και έκανα, αυτό που λέμε, restart. Τι μπούλινγκ, καλέ; Έβγαινα στο διάδρομο και έκαναν όλοι στο πλάι, ήταν σαν να βλέπω μια σκούπα να σκουπίζει το έδαφος για να περάσω. Ήταν, να φανταστείς, οι “Πυρήνες της φωτιάς” οι οποίοι “κ. Γαβαλά” έλεγαν και το εννοούσαν», αποκάλυψε ο σχεδιαστής στον Σταύρο Θεοδωράκη.
«Στην αρχή ήταν ένας Αλβανός και εκεί έμαθα τη λέξη motra. Δεν μου έκανε άλλο τίποτα, παρά έλεγε κάθε τόσο “motra”, “motra”. Εγώ είχα φέρει κάποια ρούχα, από τις εταιρείες που είχα, στη φυλακή. Όταν τα έφερα, λοιπόν, άρχισα να μοιράζω σε κάποιους κρατούμενους και μια κοινωνική λειτουργός μου είπε ότι δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Κόβω την διανομή και δεν πρόλαβε αυτός να πάρει ένα ρούχο. Άρχισε να κακιώνει μαζί μου και τον ρώτησα τι σημαίνει το motra.
Μου λένε οι άλλοι τι σημαίνει και του είπα “Άκουσε να δεις, θα με λες ή γυναικάρα ή άντρακλα! Ο άντρακλας σε στέλνει σ’ άλλη πτέρυγα και η γυναίκα σε κρατάει και σε φιλάει στο στόμα. Τι θες από τα δύο να κάνουμε αυτή τη στιγμή;”. Από τότε έπεσε απόλυτη σιγή», ανέφερε.
Όπως έχει αποκαλύψει και παλαιότερα, όταν ήταν νέος και σπούδαζε στο εξωτερικό, ερωτεύτηκε παράφορα με μοντέλο από τη Νορβηγία και πήραν την απόφαση να παντρευτούν.
«Είμαι υπέρ του γάμου των ομοφυλοφίλων, δεν είμαι υπέρ της υιοθεσίας μέσω παρένθετης μητέρας. Δεν θέλεις να ξέρεις παραδείγματα και δεν θέλω να τα πω. Όταν μέσα στην μητρότητα και την πατρότητα μπαίνει μέσα το εμπόριο, με κάνει πολύ αντίθετο και πολύ κάθετο».
«Δεν με νοιάζει αν είναι ομόφυλο ή ετερόφυλο ζευγάρι. Αρκεί να μην εμπορευόμαστε νέες υπάρξεις. Αυτό είναι. Οι γυναίκες μπορούν, στους άνδρες μπλοκάρω. Και αυτό όμως πρέπει να το προσέξουμε πολύ, γιατί η κοινωνία όσο και να λένε ότι είμαστε μοντέρνοι, από την άλλη έχουμε το political correct. Δεν ξέρω αυτά με βρίσκουν παλιακό», δήλωσε κάθε ο Λάκης Γαβαλάς.
