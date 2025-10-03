Λάκης Γαβαλάς για τον καυγά με Αλβανό κρατούμενο στη φυλακή

Ο Λάκης Γαβαλάς για όλους και για όλα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Σταύρο Θεοδωράκη, για την εκπομπή «Πρωταγωνιστές» στον Alpha.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας μίλησε για τη ζωή του στη φυλακή, τη γυναίκα που ερωτεύτηκε παράφορα και παντρεύτηκε, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην επαγγελματική πορεία του, ενώ ανέπτυξε τις απόψεις του και για το ζήτημα της υιοθεσίας παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια.

Ο Λάκης Γαβαλάς δεν το έβαλε κάτω όταν βρέθηκε στη φυλακή. Δυσκολίες και εντάσεις υπήρξαν αλλά ο ίδιος ήταν αποφασισμένος να βγει πιο δυνατός από αυτή τη δοκιμασία. Τα κατάφερε και επέστρεψε σε αυτό που είχε συνηθίσει να κάνει όταν αποφυλακίστηκε. Φροντίζει να διατηρείται σε φόρμα και είναι χαρακτηριστικό πως μετά το τεστ κοπώσεως που έκανε, το σώμα του «μετρήθηκε» σαν να ανήκει σε άνθρωπο 58 ετών και όχι 73 που είναι.

Ο Λάκης Γαβαλάς συνελήφθη 7 φορές σε διάστημα 5 χρόνων και βρέθηκε στη φυλακή. Στα τέλη Απριλίου του 2012 ο ίδιος και η αδερφή του συνελήφθησαν ξανά για ανακριβή απόδοση φόρων (Φ.Π.Α.) προς το Δημόσιο, με συνολικές οφειλές 2,2 εκατ. ευρώ. Τότε του επιβλήθηκε η ποινή κράτησης των 14 μηνών για να αποφυλακιστεί τον Ιούνιο του 2013. Στα μέσα Ιουλίου του 2013 ειδοποιήθηκε από το αστυνομικό τμήμα της Αγίας Παρασκευής για την έκδοση νέου εντάλματος σύλληψης εις βάρος του για χρέη 1.561.431,26 ευρώ. Παρουσιάστηκε οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα και συνελήφθη.

Στα τέλη Νοεμβρίου του 2013 είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στο Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Αττικής, αφού είχε ενημερωθεί ότι εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης. Τότε συνελήφθη για χρέη προς το Δημόσιο συνολικού ύψους 712.117,76 ευρώ και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

«Επειδή κάποιες φορές αμφισβητούσα την οντότητα της χώρας μου από αυτούς που την διοικούν, είχα βάλει στο μυαλό μου ότι “με φυλακίζουν, ελεύθερο γαρ, σε πολλά πράγματα που ήθελα να αποτελειώσω”. Τελικά στη φυλακή τελείωσα πολλά πράγματα που δεν τα έκανα έξω, που ήμουν ελεύθερος. Ξαναβρήκα τον εαυτό μου. Άρχισα να γυμνάζομαι ξανά, είπα ότι ζεις και με λίγα ρούχα» είπε ο Λάκης Γαβαλάς και συνέχισε:

«Αναθεώρησα κάποια πράγματα για μένα και έκανα, αυτό που λέμε, restart. Τι μπούλινγκ, καλέ; Έβγαινα στο διάδρομο και έκαναν όλοι στο πλάι, ήταν σαν να βλέπω μια σκούπα να σκουπίζει το έδαφος για να περάσω. Ήταν, να φανταστείς, οι “Πυρήνες της φωτιάς” οι οποίοι “κ. Γαβαλά” έλεγαν και το εννοούσαν», αποκάλυψε ο σχεδιαστής στον Σταύρο Θεοδωράκη.