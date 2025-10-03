Ο Ρόμπι Γουίλιαμς «μάγεψε» την Αθήνα ντυμένος στα κόκκινα

Ο γνωστός τραγουδιστής και performer, Ρόμπι Γουίλιαμς, είπε «let me entertain you» στους Έλληνες θαυμαστές τους και… το έκανε πραγματικότητα, χαρίζοντάς τους ένα ανεπανάληπτο σόου στην Αθήνα το βράδυ της Πέμπτης, στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο.

Ντυμένος στα κόκκινα – και όχι μόνο – ο Ρόμπι Γουίλιαμς εμφανίστηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο και απέδειξε ότι ο χρόνος δεν έχει «περάσει από πάνω του». Χορευτικά, εντυπωσιακές φιγούρες, απίστευτη ενέργεια και η συγκλονιστική φωνή του, «μάγεψαν» το Καλλιμάρμαρο, ενώ όσοι τυχεροί παρευρέθηκαν στη μεγάλη συναυλία του τραγουδιστή απόλαυσαν μία μοναδική παράσταση που θα θυμούνται για καιρό!

Δύο χρόνια μετά την τελευταία του συναυλία στην Αθήνα, στο Rockwave Festival 2023, ο Robbie Williams επισκέφτηκε ξανά τη χώρα μας στα πλαίσια της περιοδείας «Live 2025 Tour».

Οι πόρτες του Παναθηναϊκού Σταδίου άνοιξαν στις 18:30, ωστόσο πολύς κόσμος έσπευσε από το μεσημέρι και υπό βροχή στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν κοντινότερη θέση στο stage, για να είναι πιο κοντά στον αγαπημένο καλλιτέχνη. Στην σκηνή ο Ρόμπι Γουίλιαμς τελικά βγήκε γύρω στις 21:00.

Στην αρχή του σόου ο Βρετανός ερμηνευτής «άνοιξε» με το τραγούδι «Rocket», ξεκινώντας πολύ δυναμικά με το ελληνικό κοινό να χορεύει και να τραγουδάει από το πρώτο δευτερόλεπτο.

«Θα με βρείτε σε ένα στάδιο, να διασκεδάζω το κοινό μέχρι να εξαντληθεί», υποσχέθηκε ο τραγουδιστής πριν από την παγκόσμια περιοδεία του.