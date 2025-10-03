Ο Ρόμπι Γουίλιαμς «μάγεψε» την Αθήνα ντυμένος στα κόκκινα

Το εντυπωσιακό σόου στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο
Ο γνωστός τραγουδιστής και performer, Ρόμπι Γουίλιαμς, είπε «let me entertain you» στους Έλληνες θαυμαστές τους και… το έκανε πραγματικότητα, χαρίζοντάς τους ένα ανεπανάληπτο σόου στην Αθήνα το βράδυ της Πέμπτης, στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο.
Ντυμένος στα κόκκινα – και όχι μόνο – ο Ρόμπι Γουίλιαμς εμφανίστηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο και απέδειξε ότι ο χρόνος δεν έχει «περάσει από πάνω του». Χορευτικά, εντυπωσιακές φιγούρες, απίστευτη ενέργεια και η συγκλονιστική φωνή του, «μάγεψαν» το Καλλιμάρμαρο, ενώ όσοι τυχεροί παρευρέθηκαν στη μεγάλη συναυλία του τραγουδιστή απόλαυσαν μία μοναδική παράσταση που θα θυμούνται για καιρό!
Δύο χρόνια μετά την τελευταία του συναυλία στην Αθήνα, στο Rockwave Festival 2023, ο Robbie Williams επισκέφτηκε ξανά τη χώρα μας στα πλαίσια της περιοδείας «Live 2025 Tour».
Οι πόρτες του Παναθηναϊκού Σταδίου άνοιξαν στις 18:30, ωστόσο πολύς κόσμος έσπευσε από το μεσημέρι και υπό βροχή στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν κοντινότερη θέση στο stage, για να είναι πιο κοντά στον αγαπημένο καλλιτέχνη. Στην σκηνή ο Ρόμπι Γουίλιαμς τελικά βγήκε γύρω στις 21:00.
Στην αρχή του σόου ο Βρετανός ερμηνευτής «άνοιξε» με το τραγούδι «Rocket», ξεκινώντας πολύ δυναμικά με το ελληνικό κοινό να χορεύει και να τραγουδάει από το πρώτο δευτερόλεπτο.
«Θα με βρείτε σε ένα στάδιο, να διασκεδάζω το κοινό μέχρι να εξαντληθεί», υποσχέθηκε ο τραγουδιστής πριν από την παγκόσμια περιοδεία του.
Οι θαυμαστές του απόλαυσαν συνολικά ένα σετ 22 τραγουδιών, συμπεριλαμβανομένων μερικών από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες επιτυχίες του, καθώς ο Williams ανέβηκε στη σκηνή για πάνω από μιάμιση ώρα με εμφανίσεις γεμάτες ενέργεια.
Την πρώτη φορά που ο Ρόμπι Γουίλιαμς επισκέφτηκε την Ελλάδα ήταν το καλοκαίρι του 2015 στη Μαλακάσα. Πέρασαν 8 χρόνια μέχρι να ξαναέρθει από τότε, αφού και το 2023 είχε εντυπωσιάσει με το σόου του.
Οι παραστάσεις του δεν είναι απλά συναυλίες, αλλά μια συναρπαστική εμπειρία όπου το κοινό γίνεται μέρος του θεάματος, από το τραγούδι μέχρι τις παιχνιδιάρικες αλληλεπιδράσεις επί σκηνής. Ο Robbie Williams είναι ένας αντικομφορμιστής showman επί σκηνής, αλλά βαθιά στοχαστικός εκτός σκηνής.
Έχει αντιμετωπίσει τη φήμη, τον εθισμό και τις πιέσεις της βιομηχανίας με χιούμορ και ανθεκτικότητα, και η ικανότητά του να συνδυάζει το θέαμα, την αυθεντικότητα και την αφήγηση κάνει κάθε παράσταση αξέχαστη. Είτε το 2015, το 2023, είτε το 2025, ο Robbie σιωπά τους κριτικούς και συναρπάζει τους θαυμαστές, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο του ως καλλιτέχνης ξεπερνά τις γενιές, τους χώρους και τις αντιπαραθέσεις.
O Robbie Williams είναι ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες της παγκόσμιας μουσικής, με μια καριέρα γεμάτη από εντυπωσιακά επιτεύγματα από το 1990 (ως μέλος των Take That) ως σήμερα.
Έχει πουλήσει πάνω από 85.000.000 δίσκους παγκοσμίως, ένα κολοσσιαίο νούμερο που τον κατατάσσει στους καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Μόνο στη Μεγάλη Βρετανία έχει πουλήσει πάνω από 20.000.000 δίσκους και πάνω από 9.000.000 singles!
