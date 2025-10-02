Ρόμπι Γουίλιαμς: 14 φωτογραφικά καρέ από τη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο

Η βροχή δεν πτοεί τους θαυμαστές του Βρετανού σούπερ σταρ, που έχουν γεμίσει το Παναθηναϊκό Στάδιο για να απολαύσουν τις μεγάλες επιτυχίες του.

Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα και ενθουσιασμό μόλις ο Ρόμπι Γουίλιαμς έκανε την είσοδό του στη σκηνή, φορώντας κόκκινο αμάνικο και παντελόνι ίδιου χρώματος.

Νωρίτερα, ο καλλιτέχνης, με γυαλιά και καπέλο, κίτρινο καρό ζιπ κιλότ και κόκκινη ζακέτα, χαιρέτησε τους θαυμαστές του και απαθανάτισε τη στιγμή με το κινητό του, δείχνοντας την προσέγγισή του και την άμεση επικοινωνία με το κοινό.

Η παραγωγή της συναυλίας είναι εντυπωσιακή, με πάνω από 150 άτομα να έχουν εργαστεί για το στησίμο της σκηνής, διασφαλίζοντας ότι η βραδιά θα μείνει αξέχαστη παρά τον καιρό.