Τι αλλάζει το 2026 για όλους τους οδηγούς -Ποιος είναι ο νέος ευρωπαϊκός φόρος που μπαίνει στη ζωή μας

Το 2026 πλησιάζει και μαζί του έρχεται ένα «πακέτο» νέων κανονισμών που θα αλλάξουν την καθημερινότητα των οδηγών.

Από το πόσο θα πληρώνουμε για ένα λίτρο βενζίνης ή πετρελαίου, μέχρι τον εξοπλισμό ασφαλείας που θα πρέπει να έχουμε στο πορτμπαγκάζ, οι αλλαγές είναι πολλές και καθόλου αμελητέες, γράφει το carandmotor.gr.

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή αφορά τις εκπομπές ρύπων. Από τον Νοέμβριο του 2026 θα ισχύσει το Euro 7 για τα καινούρια επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που παίρνουν έγκριση τύπου, ενώ από το τέλος του 2027 θα αφορά όλες τις νέες ταξινομήσεις. Για βαριά φορτηγά και λεωφορεία, οι προθεσμίες μεταφέρονται σε 2028 και 2029.

Τα όρια ρύπων μένουν ουσιαστικά ίδια με της Euro 6, όμως το Euro 7 βάζει στο στόχαστρο μικροσωματίδια έως και 10 νανόμετρα, φθορά από φρένα και ελαστικά, ενώ για πρώτη φορά καθορίζει όρους στη διάρκεια ζωής των μπαταριών σε ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά. Τα συστήματα καθαρισμού καυσαερίων θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι λειτουργούν για τουλάχιστον 160.000 χιλιόμετρα ή 8 χρόνια, ενώ θα ενισχυθεί και η προστασία από πειραγμένα λογισμικά και χειρισμούς εκπομπών.

Η δεύτερη αλλαγή θα χτυπήσει κατευθείαν την τσέπη των οδηγών. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 ενεργοποιείται η νέα φάση του ευρωπαϊκού φόρου CO₂ μέσα από το ETS II. Στην πράξη, η τιμή της βενζίνης μπορεί να αυξηθεί ως και 10,2 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ περίπου 11,3 λεπτά, σε σχέση με τα επίπεδα του 2024. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί ήδη ότι μέχρι το 2030 η αύξηση μπορεί να ξεπεράσει το 25%, κάτι που αλλάζει σημαντικά τα δεδομένα στο κόστος μετακίνησης.

Από το 2026 έρχεται και το αναβαθμισμένο σύστημα NG eCall. Πρόκειται για την εξέλιξη της υποχρεωτικής κλήσης έκτακτης ανάγκης, που πλέον θα λειτουργεί μέσω δικτύων 4G και 5G αντί των παλιών 2G/3G. Όλα τα νέα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που αναπτύσσονται από το 2026 θα πρέπει να φέρουν το σύστημα, ενώ από το 2027 δεν θα ταξινομείται κανένα νέο αυτοκίνητο χωρίς αυτό.

Επίσης, σε άλλη κράτη, όπως για παράδειγμα στην Ισπανία, μπαίνει σε ισχύ και ο υποχρεωτικός φάρος V16 που αντικαθιστά τα κλασικά τρίγωνα ασφαλείας. Από 1η Ιανουαρίου 2026 όλοι οι οδηγοί εκεί θα πρέπει να έχουν στο όχημά τους τη νέα συνδεδεμένη συσκευή που μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα χωρίς να βγεις από το όχημα, στέλνει σήμα στην τροχαία με την τοποθεσία του αυτοκινήτου και ειδοποιεί τους άλλους οδηγούς. Η παράλειψη φέρνει πρόστιμο 80 ευρώ.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ορισμένα κράτη μέλη προωθούν νέους κανόνες οδικής συμπεριφοράς. Μεταξύ άλλων, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία στο αριστερό ρεύμα αυτοκινητοδρόμων σε συνθήκες πάγου ή χιονιού για να περνούν απρόσκοπτα τα εκχιονιστικά, οι μοτοσικλέτες θα μπορούν να κινούνται με διήθηση σε μποτιλιάρισμα υπό προϋποθέσεις (όπως ισχύει και στη χώρα μας) και θα καθίσταται υποχρεωτικός o λεγόμενος «διάδρομος έκτακτης ανάγκης» σε περιπτώσεις ακινητοποίησης, με τα οχήματα να υποχρεώνονται να ανοίγουν πέρασμα για πυροσβεστικά και ασθενοφόρα. Καθώς η κατεύθυνση της Ε.Ε. είναι κοινή, οι παραπάνω αλλαγές ενδέχεται αργότερα να υιοθετηθούν και από άλλα κράτη-μέλη. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η νέα πρωτοβουλία της Ευρώπης για ενιαίο point system για τις τροχαίες παραβάσεις.

Τέλος, νέα υποχρέωση θα έχουν και τα ελαφρά επαγγελματικά. Από 1η Ιουλίου 2026 όλα τα van 2,5-3,5 τόνων που εκτελούν διασυνοριακές μεταφορές θα πρέπει να διαθέτουν ταχογράφους δεύτερης γενιάς. Οι συσκευές θα καταγράφουν ώρες οδήγησης και ανάπαυσης, περάσματα συνόρων και προσπάθειες παραποίησης, με στόχο την ασφάλεια, τον δίκαιο ανταγωνισμό και την προστασία των οδηγών. Εξαιρούνται τα καθαρά εθνικά δρομολόγια χωρίς εμπορικό χαρακτήρα. Παραβάσεις θα σημαίνουν βαριά πρόστιμα και πιθανές διοικητικές κυρώσεις