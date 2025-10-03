Η Ελένη Φουρέιρα «μεταμορφώθηκε» σε Πέγκυ Καρρά στο TikTok - Δείτε το βίντεο

Μία χιουμοριστική ανάρτηση έκανε η Ελένη Φουρέιρα στα social media και πιο συγκεκριμένα, στο TikTok.

Η τραγουδίστρια επέλεξε να υποδυθεί την «Πέγκυ Καρρά», τον ρόλο που έπαιξε η Μαρία Λεκάκη στη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης».

Πιο συγκεκριμένα, η Ελένη Φουρέιρα θυμήθηκε την Πέγκυ Καρρά να χωρίζει με τον Μάνθο και να σκέφτεται να κόψει τα μαλλιά της καρέ. Με έντονο χιούμορ, η τραγουδίστρια αναβίωσε τη σκηνή, με το βίντεο να γίνεται γρήγορα viral.

Το κλιπ συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγες ώρες, ενώ δεν ήταν λίγοι οι θαυμαστές της που την αποθέωσαν στα σχόλια, λέγοντάς της πόσο της ταιριάζει ο ρόλος.