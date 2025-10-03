Τραγωδία στο Νεοχώρι Μεσολογγίου: Νεκρή σε 65χρονη σε αυλάκι αποστράγγισης

Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα
Νεκρή βρέθηκε μια 65χρονη σε αυλάκι αποστράγγισης στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, από συνεργεία που εργάζονταν στην περιοχή.
Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, που έφτασε άμεσα στο σημείο, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως η γυναίκα γλίστρησε και έχασε τη ζωή της από πνιγμό, σύμφωνα με το aixmi-news.gr.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η 65χρονη ζούσε μόνη της και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
