Σε λίμνη μετατράπηκαν κεντρικοί δρόμοι στο Μεσολόγγι

Ισχυρή νεροποντή έπληξε την πόλη του Μεσολογγίου τις τελευταίες ώρες, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Κεντρικοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με αποτέλεσμα την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την ταλαιπωρία των οδηγών και των κατοίκων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από τις μεγαλύτερες πλημμύρες καταγράφονται στην οδό Μουστακλή, μπροστά από το Δημαρχείο, όπου τα νερά κάλυψαν ολόκληρο το οδόστρωμα και στις οδούς Βλαχοπούλου και Ζ. Μήλιου.

Δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και συνεργεία του Δήμου βρίσκονται επί ποδός, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία στους πληγέντες δρόμους.