Αιτωλοακαρνανία: Πλημμύρισαν υπόγεια σπιτιών και καταστημάτων

Μικρής έκτασης προβλήματα προκάλεσαν σήμερα σε περιοχές του Δήμου Μεσολογγίου οι καταιγίδες και οι έντονες βροχοπτώσεις.

Ειδικότερα, οι περιοχές που επλήγησαν είναι το Αιτωλικό και η Κατοχή, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν υπόγεια σπιτιών και καταστημάτων, ενώ συσσωρεύτηκαν ύδατα σε δρόμους.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έγιναν τουλάχιστον 15 κλήσεις για απαντλήσεις υδάτων, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα για την παροχή βοήθειας, όπου απαιτηθεί.