Βίντεο από τη στιγμή που ο οδηγός μοτοσικλέτας παρασύρει τον 44χρονο με το πατίνι

Το βίντεο ελέγχεται από την αστυνομία
Βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο με πατίνι που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, στις 06:15, στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλλη και Αγίας Άννης, στο ρεύμα προς Κηφισό, μετέδωσε το ΕΡΤnews.
Στα πλάνα φαίνεται ο 44χρονος αναβάτης υπήκοος Μπαγκλαντές, να είναι πεσμένος στο οδόστρωμα ενώ ένας οδηγός με κόκκινο μπουφάν να μιλάει στο τηλέφωνο, προφανώς καλώντας το ΕΚΑΒ. Μετά σταματάει και δεύτερος οδηγός μηχανής ο οποίος παρέμεινε στο σημείο μέχρι να φτάσει αστυνομία και ΕΚΑΒ παρέχοντας στοιχεία που γνώριζε.
Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και τον εντοπισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας.
