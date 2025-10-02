Βίντεο από τη στιγμή που ο οδηγός μοτοσικλέτας παρασύρει τον 44χρονο με το πατίνι

Βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο με πατίνι που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, στις 06:15, στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλλη και Αγίας Άννης, στο ρεύμα προς Κηφισό, μετέδωσε το ΕΡΤnews.

Στα πλάνα φαίνεται ο 44χρονος αναβάτης υπήκοος Μπαγκλαντές, να είναι πεσμένος στο οδόστρωμα ενώ ένας οδηγός με κόκκινο μπουφάν να μιλάει στο τηλέφωνο, προφανώς καλώντας το ΕΚΑΒ. Μετά σταματάει και δεύτερος οδηγός μηχανής ο οποίος παρέμεινε στο σημείο μέχρι να φτάσει αστυνομία και ΕΚΑΒ παρέχοντας στοιχεία που γνώριζε.

Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και τον εντοπισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας.