Κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή στη Ρόδο λόγω της κακοκαιρίας

Για προληπτικούς λόγους τα σχολεία θα μείνουν κλειστά
Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, αποφάσισε για την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης.
Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η απόφαση ελήφθη λόγω των καιρικών φαινομένων που αναμένεται -σύμφωνα με την ΕΜΥ- να πλήξουν τα Δωδεκάνησα.
Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι η κορύφωση των καιρικών φαινομένων συμπίπτει με τις ώρες μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών προς τα σχολεία, ως εκ τούτου κρίθηκε απαραίτητο το προληπτικό κλείσιμό τους.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr