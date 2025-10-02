Κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή στη Ρόδο λόγω της κακοκαιρίας

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, αποφάσισε για την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης.

Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η απόφαση ελήφθη λόγω των καιρικών φαινομένων που αναμένεται -σύμφωνα με την ΕΜΥ- να πλήξουν τα Δωδεκάνησα.

Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι η κορύφωση των καιρικών φαινομένων συμπίπτει με τις ώρες μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών προς τα σχολεία, ως εκ τούτου κρίθηκε απαραίτητο το προληπτικό κλείσιμό τους.