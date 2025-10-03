Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Κατερίνα Καινούργιου: Όλοι κοιτάνε την κοιλίτσα της!

Κατερίνα Καινούργιου: Όλοι κοιτάνε την κ...

Τι άλλαξε στην ζωή της παρουσιάστριας

Εννοείται ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα της κάθε γυναίκας πότε και αν θα μιλήσει για την εγκυμοσύνη της, μπορεί να μην επιβεβαιώσει τις φήμες εγκυμοσύνης μέχρι και που θα γεννήσει…

Ορισμένες γυναίκες είναι μέχρι και την τελευταία στιγμή προληπτικές σε αυτά, άλλες πάλι δεν κρατιούνται και θέλουν να φωνάξουν από την πρώτη μέρα για την ευτυχία που κουβαλάνε στην ζωή τους.

Ωστόσο οι αλλαγές στην εικόνα και στην καθημερινότητα της Κατερίνας Καινούργιου είναι εμφανείς. Εδώ και πολλά χρόνια, άλλωστε η εικόνα της ήταν απόλυτα ταυτισμένη με την κομψότητα, την κοκεταρία, την αψεγάδιαστη εμφάνιση, είτε αυτή αφορούσε το στιλ της είτε τη σιλουέτα της.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly

Ειδήσεις Τώρα

Λάκης Γαβαλάς για τον καυγά με Αλβανό κρατούμενο στη φυλακή

Βασίλης Παϊτέρης: «Δεν είμαι καθόλου καλά»

Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Προσπαθούν να ξεφύγουν από τους δημοσιογράφους

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κατερίνα Καινούργιου

Spotlight