Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Προσπαθούν να ξεφύγουν από τους δημοσιογράφους

Τα σενάρια που εξετάζουν

Εδώ και μερικές μέρες  Βανδή –  Μπισμπίκης αναμφισβήτητα βιώνουν μία από τις πιο πιεστικές περιόδους της κοινής τους ζωής.

Το πρόσφατο τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε ο ηθοποιός το ξημέρωμα του Σαββάτου, με τις εικόνες των τρακαρισμένων αυτοκινήτων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχει φέρει αντιμέτωπο και εκείνον αλλά και την τραγουδίστρια, με μια σκληρή πραγματικότητα. Την ενέδρα από δημοσιογράφους και φωτογράφους, που στήνουν καθημερινά, έξω από το σπίτι τους στη Φιλοθέη, περιμένοντάς τους να βγουν.


Spotlight