Βασίλης Παϊτέρης: «Δεν είμαι καθόλου καλά»

Ελεύθερος ξανά ο Βασίλης Παϊτέρης, καθώς φέρεται να ρύθμισε σε δόσεις το χρέος του προς το Δημόσιο, που ανέρχεται σε περίπου 800.000 ευρώ. Μετά την αποφυλάκιση, ο τραγουδιστής αρκέστηκε να πει στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, πως δεν αισθάνεται καθόλου καλά. Ζήτησε την κατανόηση των δημοσιογράφων και επιφυλάχτηκε να απαντήσει για όλα, τις επόμενες μέρες.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποφυλάκιση του καλλιτέχνη ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης (02-10-2025). Ο δικηγόρος του, ανέφερε ότι έγινε δεκτή η αίτηση που έκανε ο Βασίλης Παϊτέρης από το μονομελές πλημμελειοδικείο Αθηνών για δοσοποίηση της ποινής του και εξαγορά της. Λίγο αργότερα εκδόθηκε το αποφυλακιστήριο.

Ο 75χρονος καλλιτέχνης είχε συλληφθεί την 1η Οκτωβρίου σε τροχονομικό έλεγχο και κρίθηκε προφυλακιστέος, με προγραμματισμένη μεταγωγή στις φυλακές Λάρισας. Η υπόθεση αφορούσε παλαιά καταδίκη για πολεοδομικές παραβάσεις στην Αγία Βαρβάρα, με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν μεγάλα πρόστιμα. Στο παρελθόν είχε εκτίσει μέρος της ποινής του μέσω κοινωνικής εργασίας σε δήμους της Αττικής.

Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που επικαλέστηκε, η αποφυλάκισή του κατέστη δυνατή μόνο μετά τη ρύθμιση του χρέους του.