Βασίλης Παϊτέρης: «Δεν είμαι καθόλου καλά»

Ο 75χρονος καλλιτέχνης είχε συλληφθεί την 1η Οκτωβρίου σε τροχονομικό έλεγχο και κρίθηκε προφυλακιστέος
Ελεύθερος ξανά ο Βασίλης Παϊτέρης, καθώς φέρεται να ρύθμισε σε δόσεις το χρέος του προς το Δημόσιο, που ανέρχεται σε περίπου 800.000 ευρώ. Μετά την αποφυλάκιση, ο τραγουδιστής αρκέστηκε να πει στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, πως δεν αισθάνεται καθόλου καλά. Ζήτησε την κατανόηση των δημοσιογράφων και επιφυλάχτηκε να απαντήσει για όλα, τις επόμενες μέρες.
Η αντίστροφη μέτρηση για την αποφυλάκιση του καλλιτέχνη ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης (02-10-2025). Ο δικηγόρος του, ανέφερε ότι έγινε δεκτή η αίτηση που έκανε ο Βασίλης Παϊτέρης από το μονομελές πλημμελειοδικείο Αθηνών για δοσοποίηση της ποινής του και εξαγορά της. Λίγο αργότερα εκδόθηκε το αποφυλακιστήριο.
Ο 75χρονος καλλιτέχνης είχε συλληφθεί την 1η Οκτωβρίου σε τροχονομικό έλεγχο και κρίθηκε προφυλακιστέος, με προγραμματισμένη μεταγωγή στις φυλακές Λάρισας. Η υπόθεση αφορούσε παλαιά καταδίκη για πολεοδομικές παραβάσεις στην Αγία Βαρβάρα, με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν μεγάλα πρόστιμα. Στο παρελθόν είχε εκτίσει μέρος της ποινής του μέσω κοινωνικής εργασίας σε δήμους της Αττικής.
Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που επικαλέστηκε, η αποφυλάκισή του κατέστη δυνατή μόνο μετά τη ρύθμιση του χρέους του.
«Τα χρέη μου είναι για το σπίτι που είχα φτιάξει παλιά στην Αγία Βαρβάρα. Το χρέος είναι περίπου 850.000 ευρώ. Με έπιασαν στον δρόμο για την συγκεκριμένη ιστορία. Είμαι στη ΓΑΔΑ από τη Δευτέρα», έχει πει ο τραγουδιστής μέσα από τη ΓΑΔΑ.
Ο Βασίλης Παϊτέρης είναι σε διαμάχη με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ενώ παλαιότερα για να μην οδηγηθεί στη φυλακή φέρεται ότι είχε εκτίσει μέρος της ποινής του υπό τη μορφή κοινωνικής εργασίας στους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Ιλίου.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr