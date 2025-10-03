Έναρξη νέων κύκλων Σεμιναρίων Κινηματογράφου στην Πάτρα

Το Εργαστήρι Κινηματογράφου Πάτρας ανακοινώνει την έναρξη των νέων κύκλων σεμιναρίων κινηματογράφου για τη σεζόν 2025-2026. Τα προγράμματα απευθύνονται σε όλους τους κινηματογραφόφιλους, με ιδιαίτερη έμφαση στους φοιτητές και απόφοιτους Δραματικών Σχολών, του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών και στα μέλη ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων, προσφέροντας μια σφαιρική και πρακτική προσέγγιση της 7ης τέχνης.

Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκονται δύο τετράμηνα βασικά σεμινάρια, τα οποία συνδυάζουν τη θεωρητική κατάρτιση με την έντονη πρακτική εξάσκηση. Οι συμμετέχοντες καλούνται να «κολυμπήσουν στα βαθιά νερά», εφαρμόζοντας από την πρώτη στιγμή τις γνώσεις τους.

Τα Βασικά Τετράμηνα Προγράμματα

1. Σεμινάριο Σκηνοθεσίας Ταινίας Μικρού Μήκους (Μυθοπλασίας & Ντοκιμαντέρ)

Διάρκεια: 4 Μήνες / Μία φορά την εβδομάδα

Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν και να δημιουργήσουν τη δική τους κινηματογραφική γλώσσα. Το σεμινάριο καλύπτει:

Τη θεωρία και την πρακτική σεναρίου μυθοπλασίας και της έρευνας για ντοκιμαντέρ.

Βασικές αρχές σκηνοθεσίας (καδράρισμα, γωνίες λήψης, κίνηση μηχανής).

Βασικές γνώσεις κινηματογραφικής υποκριτικής για την καθοδήγηση των ηθοποιών.

Βασικές Γνώσεις εικονοληψίας και φωτισμού.

Πρακτική εφαρμογή: Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γυρίσουν και να μοντάρουν τη δική τους ταινία μικρού μήκους.

2. Σεμινάριο Ιστορίας, Θεωρίας και Κριτικής Κινηματογράφου

Διάρκεια: 4 Μήνες / Μία φορά την εβδομάδα

Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι στον συναρπαστικό κόσμο της 7ης τέχνης, από τις απαρχές μέχρι το σήμερα. Το σεμινάριο περιλαμβάνει:

Τους βασικούς σταθμούς της Ιστορίας του κινηματογράφου, από τον βωβό μέχρι την ψηφιακή εποχή, με έμφαση στις βασικές σχολές Θεωρίας και στην Κριτική ανάλυση των έργων.

Τους βασικούς σταθμούς της μυθοπλασίας και των κλασικών κινηματογραφικών ειδών.

Ειδικές ενότητες αφιερωμένες στην ιστορία του ντοκιμαντέρ, του animation και του πειραματικού κινηματογράφου.

Αναφορά σε κοινωνικά κινήματα και ρεύματα, όπως ο γυναικείος και ο queer κινηματογράφος.

Προαιρετικά Σεμινάρια & Ανοιχτό Μάθημα

Για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν περισσότερο, προσφέρονται δύο συμπληρωματικά σεμινάρια:

Σεμινάριο Κινηματογραφικής Υποκριτικής: Εστιάζει στις ιδιαιτερότητες της ερμηνείας μπροστά στην κάμερα.

Σεμινάριο Μοντάζ: Ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τη θεωρία και την πρακτική, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο του μοντάζ στην κινηματογραφική αφήγηση.

Γνωριμία με τα Σεμινάρια:

Για τη γνωριμία με το σύνολο των προγραμμάτων και για τη δήλωση συμμετοχής, θα πραγματοποιηθεί ανοικτό μάθημα και παρουσίαση την: Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, 19.00-21.00, στο Co-Lab MakerSpace (οδός Μουρούζη 51, 26223) στο κέντρο της Πάτρας.

Θα υπάρξει επίσης αναφορά στα σεμινάρια που θα ακολουθήσουν για παιδιά, με πιθανή ξεχωριστή παρουσίαση.