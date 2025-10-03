Σία Αναγνωστοπούλου: «Σχεδιαζόμενη κατάργηση της οργανικής αυτοτέλειας του Νοσοκομείου Καλαβρύτων»

«Η κατάργηση της αυτοτέλειας αναμένεται να οδηγήσει σε μετακινήσεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων προς το Νοσοκομείο Αιγίου, αποψιλώνοντας το Νοσοκομείο Καλαβρύτων» επισημαίνει η Σία Αναγνωστοπούλου.

Η ανακοίνωση της Σίας Αναγνωστοπούλου αναφέρει τα εξής:

Το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο νέων οργανισμών λειτουργίας για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, προωθεί την κατάργηση της οργανικής αυτοτέλειας των διασυνδεόμενων νοσοκομείων – μεταξύ αυτών και του Νοσοκομείου Καλαβρύτων – και τη σύσταση ενιαίων υπηρεσιών (Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Διοικητικής, Τεχνικής), με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας – Ν.Μ. Αιγίου. Η εφαρμογή αυτού του σχεδιασμού σημαίνει ότι το Νοσοκομείο Καλαβρύτων δεν θα διαθέτει πλέον αυτόνομες υπηρεσίες, αλλά θα υπάγεται διοικητικά και λειτουργικά στο Νοσοκομείο Αιγίου, με κίνδυνο να υποβαθμιστεί σε βαθμό που να μην μπορεί να παρέχει ουσιαστικές και αυτόνομες υπηρεσίες υγείας.

Η εξέλιξη αυτή έχει ήδη προκαλέσει άμεσες και έντονες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας. Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και το Δημοτικό Συμβούλιο εξέδωσαν ομόφωνο ψήφισμα κατά της κατάργησης της αυτοτέλειας, ενώ φορείς της περιοχής επισημαίνουν τον κίνδυνο περαιτέρω αποδυνάμωσης των δομών υγείας και υποβάθμισης της περιοχής.

Η κατάργηση της αυτοτέλειας αναμένεται να οδηγήσει σε μετακινήσεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων προς το Νοσοκομείο Αιγίου, αποψιλώνοντας το Νοσοκομείο Καλαβρύτων. Ήδη παρατηρείται αποθάρρυνση γιατρών που είχαν επιλέξει να παραμείνουν μόνιμα στα Καλάβρυτα, οι οποίοι πλέον αναθεωρούν την απόφασή τους και αιτούνται μετάθεση σε άλλες περιοχές.

Το Νοσοκομείο Καλαβρύτων είναι ζωτικής σημασίας για μια ευρεία περιοχή 1.066 τετραγωνικών χιλιομέτρων ορεινού, δυσπρόσιτου και απομακρυσμένου δήμου. Το προβληματικό οδικό δίκτυο καθιστά αδύνατη την έγκαιρη πρόσβαση των κατοίκων σε άλλα κεντρικά νοσοκομεία, καθιστώντας το τοπικό νοσοκομείο τη μοναδική εγγύηση για την περίθαλψή τους, ιδιαίτερα σε έκτακτα περιστατικά.

Επειδή, η πιθανή περαιτέρω υποβάθμιση του Νοσοκομείου Καλαβρύτων θέτει σε δοκιμασία όχι μόνο το ίδιο το ίδρυμα, αλλά και την υγειονομική κάλυψη μιας ολόκληρης ορεινής περιοχής.

Επειδή, η συγκράτηση του πληθυσμού στις ορεινές περιοχές και η ανάσχεση της δημογραφικής συρρίκνωσης έχουν αποκτήσει χαρακτήρα εθνικής προτεραιότητας,

Επειδή, είναι αδιανόητο να συζητούμε για αποδυνάμωση των νοσοκομείων και για υποβάθμιση του κοινωνικού αγαθού της Υγείας

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεται να εξαιρέσει το Νοσοκομείο Καλαβρύτων από τον σχεδιασμό για κατάργηση της οργανικής του αυτοτέλειας;

2. Ποια μέτρα θα λάβει το Υπουργείο Υγείας για την ενίσχυση της στελέχωσης και της λειτουργίας του Νοσοκομείου Καλαβρύτων, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας εκτεταμένης και δυσπρόσιτης περιοχής;

3. Πώς διασφαλίζεται ότι οι κάτοικοι της περιοχής θα συνεχίσουν να έχουν άμεση και ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, χωρίς τον κίνδυνο υποβάθμισης του νοσοκομείου;