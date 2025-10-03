Στις ράγες η Levante Trains - Θα εκτελεί δρομολόγια στην Ηλεία

Η είσοδος της εταιρείας Levante Trains Α.Ε. στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές σηματοδοτεί την αρχή του ανταγωνισμού στον τομέα, ο οποίος έως τώρα εξυπηρετούνταν αποκλειστικά από τη Hellenic Train.

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) ενέκρινε την άδεια λειτουργίας της Levante Trains ως σιδηροδρομικής επιχείρησης, ενώ η σχετική απόφαση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής και διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σύμφωνα με το έγγραφο γνωστοποίησης της εταιρείας, η Levante Trains σκοπεύει να ξεκινήσει δρομολόγια μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Η βασική της επιδίωξη είναι να προσφέρει μια εναλλακτική λύση μετακίνησης στο μετρικό σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου, δίνοντας έμφαση αρχικά στη διαδρομή Κατάκολο – Πύργος – Ολυμπία, αναφέρει το ethnos.gr

Πότε τα νέα δρομολόγια



Όπως αναφέρεται, η Levante Trains σχεδιάζει να επεκτείνει τη δραστηριότητά της στο μέλλον, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό στον τομέα των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών, τον οποίο μέχρι σήμερα μονοπωλεί η Hellenic Train.

Σύμφωνα με την αίτηση άδειας που κατατέθηκε τον Ιούλιο του 2025, το δρομολόγιο της Levante Trains θα έχει διάρκεια 59 λεπτών, με στάση στον Πύργο. Αρχικά θα εκτελείται ένα δρομολόγιο ημερησίως ανά κατεύθυνση, το οποίο θα αναχωρεί από Κατάκολο στις 09:40 και από την Ολυμπία στις 14:03.

Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται με αυτοκινητάμαξες τύπου ΜΑΝ μετρικής γραμμής, χωρητικότητας 204 θέσεων ανά συρμό. Σε μεταγενέστερη φάση, προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης δεύτερου συρμού, διπλασιάζοντας τη διαθέσιμη χωρητικότητα σε 408 θέσεις.

Η Levante Trains Α.Ε. αποτελεί νέα θυγατρική του αναπτυσσόμενου Ομίλου Levante, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της ακτοπλοΐας (μέσω της Levante Ferries με δρομολόγια στο Ιόνιο), αλλά και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, με εταιρείες όπως η Newsphone Hellas και το 11880.

Η είσοδος της Levante Trains στον ελληνικό σιδηρόδρομο είχε προαναγγελθεί προ ημερών από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, στο πλαίσιο του συνεδρίου ITC 2025. Ο ίδιος είχε τονίσει την πρόθεση της εταιρείας να προσφέρει αναβαθμισμένες τουριστικές σιδηροδρομικές υπηρεσίες, ενισχύοντας τη σύνδεση με βασικούς τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου.