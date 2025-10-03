Συλλυπητήρια Κώστα Πελετίδη για τον θάνατο του Παναγιώτη Χαραλαμπόπουλου

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης αποχαιρετάει τον Παναγιώτη Χαραλαμπόπουλο ο οποίος έφυγε από τη ζωή.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση:

Την θλίψη του για τον θάνατο του αγαπημένου του φίλου Παναγιώτη Χαραλαμπόπουλου, συνταξιούχου Γεωπόνου, εκφράζει ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης.

Ο Πάνος Χαραλαμπόπουλος, με καταγωγή από τα Σουδενά Καλαβρύτων υπήρξε ένας αγωνιστής της ζωής, έντιμος, χαμογελαστός, ένα ανήσυχο πνεύμα που αναζητούσε πάντα τις ρίζες και τις αιτίες των προβλημάτων σε όλα θέματα.

Ασχολήθηκε για πολλά χρόνια ερευνώντας την καταγωγή των Σουδενιωτών, συμμετείχε στην έκδοση του βιβλίου «Οι ρίζες των Σουδενιωτών, τοπική ιστορία και αρχαιολογία των μετακινήσεων», προσφέροντας στην τοπική ιστοριογραφία.

Ήταν από τα δραστήρια μέλη του Συλλόγου Σουδενιωτών Πατρών και Περιχώρων, έντιμος, χαμογελαστός, μια πληθωρική προσωπικότητα που θα λείψει από τα Σουδενά και από την Πάτρα.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην σύζυγό του Ελένη Γκανά, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου, στον γιό του Χαρίλαο και σε όλους τους οικείους του.