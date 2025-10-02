Δώρο Χριστουγέννων 2025: Πώς υπολογίζετε, πότε καταβάλλεται, ποιοι το παίρνουν αυξημένο

Μπορεί ακόμα να έχουμε ακόμα πολλές ημέρες για τα Χριστούγεννα, όμως αρκετοί είναι που έχουν αρχίσει να σκέφτονται ήδη το Δώρο Χριστουγέννων 2025 και το πότε θα καταβληθεί.

Οι ερωτήσεις είναι τρεις. Πώς υπολογίζετε, πότε καταβάλλεται και ποιοι το παίρνουν αυξημένο; Οι απαντήσεις δίνονται στις παρακάτω γραμμές.

Το Δώρο Χριστουγέννων 2025 ισούται με έναν μηνιαίο μισθό και θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, καθώς η 21η Δεκεμβρίου 2025 είναι Κυριακή. Ο εργοδότης μπορεί να το δώσει νωρίτερα, ενώ υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ και φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση, το Δώρο Χριστουγέννων 2025 δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος. Οι εργαζόμενοι που δεν το λάβουν μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Το ποσό του Δώρου υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές που καταβάλλονται την 10η Δεκεμβρίου, και αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα, υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές της ημέρας λύσης.

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ποιο το δικαιούνται

Όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Το Δώρο ισούται με έναν μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και με 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, εφόσον εργάστηκαν αδιάλειπτα από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου.



Αν η σχέση εργασίας δεν κάλυψε όλο το διάστημα, καταβάλλεται αναλογικά:

2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημέρες εργασίας.

Ακόμη και όσοι εργάστηκαν λιγότερο από 19 ημέρες δικαιούνται αντίστοιχο κλάσμα.

Συνυπολογίζονται και οι νόμιμες άδειες (ετήσια, μητρότητας κ.λπ.).

Δώρο Χριστουγέννων 2025 και υπολογισμός

Η βάση υπολογισμού είναι οιτακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου.

Εάν η σχέση εργασίας έχει λυθεί πριν, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λήξης.

Στις τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται μισθός ή ημερομίσθιο αλλά και παροχές (τροφή, κατοικία κ.λπ.) που δίνονται τακτικά.

Οι ημέρες ασθένειας υπολογίζονται μόνο για το διάστημα που δεν καλύπτεται από επίδομα ασθενείας.



Παράδειγμα για εργαζόμενο με μισθό:

Εργάστηκε όλο το διάστημα:

Λαμβάνει ίσο δώρο με το μηνιαίο μισθό της.

Εργάστηκε για μισό διάστημα (π.χ. 3 μήνες):

Λαμβάνει αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων. Αν ο μισθός του είναι 1000€, θα υπολογίσει το ποσό ανάλογα με τον αριθμό των ημερών εργασίας.

Προσοχή:

Αν εργάζεστε με μερική απασχόληση, λαμβάνετε δώρο Χριστουγέννων που αντιστοιχεί σε όσα ημερομίσθια λαμβάνει και ο εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης, αλλά με βάση τις μειωμένες σας αποδοχές.

Το δώρο πρέπει να καταβληθεί στους εργαζόμενους το αργότερο στις 21 Δεκεμβρίου.

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ποιοι θα το παίρνουν αυξημένο

Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ (μεικτά) συμπαρασύρει το Δώρο Χριστουγέννων 2025. Υπενθυμίζεται ότι ο νέος κατώτατος μισθός, που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ισχύει από την 1η Απριλίου 2025. Το Δώρο Χριστουγέννων, από τα 830 θα διαμορφωθεί στα 880 ευρώ.

Δώρο Χριστουγέννων για ανέργους

Οι άνεργοι που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) λαμβάνουν επίσης οικονομική ενίσχυση:

Για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης από1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου, καταβάλλονται 3 ημερήσια επιδόματα.

Για επιδότηση όλου του διαστήματος, καταβάλλονται συνολικά 25 ημερήσια επιδόματα.

Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης, δεν καταβάλλεται Δώρο.