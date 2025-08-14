Μητροπολίτης Πατρών: Σε συνεννόηση με την Περιφέρεια θα μοιράζονται εμφιαλωμένα νερά στην Ιερά Μονή Παναγίας Γηροκομητίσσης

Κατόπιν συνεννοήσεως της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, θα υπάρχουν ποσότητες εμφιαλωμένου νερού, πρός διάθεσιν του Λαού, στην πανηγυρίζουσαν Ιερά Μονή Παναγίας Γηροκομητίσσης Πατρών και στην πόλη της Κάτω Αχαΐας, στο πνευματικό κέντρο της Ἐνορίας.

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, όπως τονίζει σχετική ανακοίνωση, γιά μιά ἀκόμη φορά ἐκφράζει τίς εὐχαριστίες τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας γιά τήν συνεργασία τῆς Περιφέρειας Δυτικῆς Ἑλλάδος μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη, κατά τίς δύσκολες αὐτές ἡμέρες πού διανύομε στήν Πάτρα καί στήν Δυτική Ἑλλάδα.

Εὐχαριστίες ἐξέφρασε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Χρυσόστομος καί πρός ὃλες τίς ἀρμόδιες Ἀρχές καί Φορεῖς, στούς Ἐθελοντάς καί σέ ὃλο τόν κόσμο γιά τήν συνεργασία κατά τίς δύσκολες αὐτές ὧρες.

Ἡ Παναγία νά μᾶς σκεπάζει καί μέ τήν χάρη Της νά δίδει βάλσαμο στίς καρδίες τῶν δοκιμαζομένων ἀνθρώπων.