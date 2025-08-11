Πάτρα: Πολύς κόσμος στο Γηροκομειό την Κυριακή 10-8 για τα Εγκώμια της Παναγίας

Στην Ακολουθία χοροστάτησε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, συγχοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου
Με την συμμετοχή χιλιάδων πιστών Χριστιανών από την Πάτρα και άλλες περιοχές, εψάλησαν την Κυριακή 10-8-2025 το απόγευμα, στην ιδτορική Ιερά Μονή Παναγίας Γηροκομητίσσης Πατρών, τα Εγκώμια της Παναγίας, ποίημα του Μητροπολίτου Παλαιών Πατρών Διονυσίου, που χρονολογείται από το έτος 1541 μ.Χ.
Στήν Ἀκολουθία χοροστάτησε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.
Τήν ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἐκράτησε στά χέρια του κατά τήν Ἱερά Λιτανεία, ο σεβάσμιος Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς π. Συμεών, ἐνῶ συμμετεῖχαν οἱ Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί πολλοί ἂλλοι Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρών.
Ἐκκλησιάστηκαν Βουλευτές όπως ο Ανδρέας Κατσανιώτης, Αντιδήμαρχοι όπως οι Αναστασία Τογιοπούλου και Βίβιαν Σαμούρη, Ἐκπρόσωποι Στρατιωτικῶν καί ἂλλων Ἀρχῶν καί Φορέων καί χιλιάδες προσκυνητῶν.
Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος που μόλις είχε επιστρέψει από τη Νυμφασία (Γρανίτσα) Γορτυνίας στην Αρκαδία, τη γενέτειρα του Αγίου Γερβασίου (Παρασκευόπουλου), στο κήρυγμά του στην ακολουθία των Εγκωμίων στην Παναγία Γηροκομήτισσα, ανέλυσε τά χωρία ἀπό τό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιον, «Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καί μαστοί οὓς ἐθήλασας» καί « Μενοῦν γε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐτόν».
Τέλος ο κ.κ. Χρυσόστομος επαίνεσε ἐν συγκινήσει, τά πλήθη τῶν προσκυνητῶν καί ἰδιαιτέρους τούς νέους, πού ἀπό ἂκρον εἰς ἂκρον τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν καί ἀπό ἀλλοῦ, προσέτρεξαν στό Μοναστήρι της Παναγίας Γηροκομήτισσας γιά νά προσκυνήσουν τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί νά ἀφήσουν στά χέρια Της, τούς πόθους τῆς καρδιᾶς τους.
