Πατρινό Καρναβάλι 2026: Μοναδικό χορευτικό υπερθέαμα από τις Σχολές Χορού στην πλατεία Γεωργίου

Μια ξεχωριστή εμπειρία επιφύλαξε για πλήθος κόσμου που κατέβηκε το βράδυ της Κυριακής 9 Φεβρουαρίου στην πλατεία Γεωργίου Α΄, την πλατεία του Καρναβαλιού μας η εκδήλωση «Οι Σχολές Χορού Παρουσιάζουν!» που διοργάνωσε η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για το Καρναβάλι μας όπου πρωταγωνίστησαν τα νιάτα, ο παλμός, η φρεσκάδα, η ενέργεια και προπάντων ο χορός. Στο προσκήνιο οι Σχολές Χορού της πόλης που αποζημίωσαν με τον καλύτερο τρόπο τους πολυάριθμους θεατές οι οποίοι αγκάλιασαν με θέρμη και ενθουσιασμό την εκδήλωση.

Οι Σχολές Χορού διαδέχονταν η μία την άλλη και απέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο το πολύ σημαντικό έργο που επιτελείται στην Πάτρα στον τομέα της χορευτικής εκπαίδευσης.

Άρτιες χορογραφίες, σύγχρονες και κλασικές, ρυθμοί από πολλά και διαφορετικά μουσικά, χορευτικά είδη αλλά κυρίως η ζωντάνια και η αστείρευτη φλόγα των χορευτριών και χορευτών που εκτόξευσαν στα ύψη το θερμόμετρο της διασκέδασης προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα υψηλότατης ποιοτικής στάθμης.

Εκτός από τους ενήλικους(ες) χορευτές και χορεύτριες, εξαιρετικές εντυπώσεις άφησαν και οι μικρές χορεύτριες που αποδεικνύοντας ότι ο χορός δεν έχει ηλικία, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και άφησαν πολλές ελπίδες για το μέλλον.

Ήταν μια βραδιά που ο χορός είχε την τιμητική του. Πώς αλλιώς μπορεί να συνέβαινε άλλωστε όταν χορός έχει συνδεθεί με τον πιο στενό και αδιαίρετο τρόπο με το Πατρινό Καρναβάλι, του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο και ζωτικό χαρακτηριστικό σε κάθε έκφραση της μεγάλης γιορτής της Πάτρας (παρελάσεις, οργανωμένα δημόσια θεάματα, πάρτυ, ιδιωτικές εκδηλώσεις)