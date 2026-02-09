Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η πόλη μετατράπηκε σε μια μεγάλη πίστα παιχνιδιού- ΦΩΤΟ

Το ιστορικό παιχνίδι πλοήγησης «Oδός 61» επέστρεψε, προσφέροντας μια μοναδική καρναβαλική εμπειρία γεμάτη γρίφους, δράση και νοσταλγία.

Η ανακοίνωση της ΚΕΔΗΠ αναφέρει τα εξής:

Το ιστορικό παιχνίδι πλοήγησης του κρυμμένου θησαυρού επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο, μετά από πολλά χρόνια, προσφέροντας μια μοναδική καρναβαλική εμπειρία γεμάτη δράση, αναζήτηση και νοσταλγία.

Η εκκίνηση του παιχνιδιού με τίτλο «Oδός 61» την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου το απόγευμα δόθηκε στο παλιό Κολυμβητήριο της Αγυιάς, απ’ όπου τα «αγωνιστικά» αυτοκίνητα, ντυμένα σε καρναβαλικούς ρυθμούς, ξεκίνησαν το ταξίδι τους. Τα πληρώματα περιηγήθηκαν σε ολόκληρη την πόλη, αναζητώντας στοιχεία, λύνοντας γρίφους και ακολουθώντας τη διαδρομή του παιχνιδιού, που μετέτρεψε τον αστικό ιστό σε έναν μεγάλο, ζωντανό χάρτη εξερεύνησης.

Το Route 61 συνδύασε την ιστορία με το παιχνίδι, τη συνεργασία με τον ανταγωνισμό και την πλοήγηση με τη διασκέδαση, δημιουργώντας μια εμπειρία που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των πληρωμάτων μέχρι το τέλος.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στο ΚΔΑΠ Ηλιοτρόπιο, για τη σημαντική προσφορά και τη συμβολή του στην δράση του παιχνιδιού.

Ο τερματισμός πραγματοποιήθηκε στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, όπου τα αγωνιστικά πληρώματα κλήθηκαν να φτάσουν έχοντας συγκεντρώσει τα ζητούμενα φέρτε και να τα παραδώσουν, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη διαδρομή και το παιχνίδι.

Το Route 61 απέδειξε πως, όταν η ιστορία συναντά το καρναβάλι και τη φαντασία, η πόλη μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα παιχνιδιού.