Το Πατρινό Καρναβάλι ταξιδεύει και με ταξί

Στο πλαίσιο της προβολής του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, η μεγάλη γιορτή της Πάτρας ταξιδεύει και με ταξί μεταφέροντας την ατμόσφαιρα του κεφιού και της καρναβαλικής διάθεσης στους δρόμους και στις περιοχές που «φτάνουν» τα οχήματα του Ραδιοταξί Πάτρας Taxi Express Patras.

Ήδη από την περασμένη εβδομάδα στις οθόνες των ταξί του Taxi Express Patras προβάλλονται η κεντρική αφίσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, η αφίσα του Καρναβαλιού των Μικρών 2026, καθώς και το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 μέσω του QR SCAN που υπάρχει στις κάρτες, στα ταξί, στην ιστοσελίδα του συνεταιρισμού, σε σταντ που βρίσκονται σε διάφορα σημεία της πόλης όπως ξενοδοχεία, Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών και σε εμπορικά καταστήματα. Με αυτό τον τρόπο οι ενδιαφερόμενοι σκανάρουν και έχουν στο κινητό τους το πρόγραμμα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.