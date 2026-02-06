Πατρινό Καρναβάλι 2026: Αναμνηστικά προϊόντα στο καρναβαλικό περίπτερο στην πλατεία Τριών Συμμάχων

Δείτε ΦΩΤΟ
Αναμνηστικά προϊόντα του Πατρινού Καρναβαλιού είναι διαθέσιμα προς αγορά για Πατρινούς και επισκέπτες στο καρναβαλικό περίπτερο της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας στην πλατεία Τριών Συμμάχων.
Πρόκειται για καρφιτσάκια με το λογότυπο-εμπορικό σήμα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, για μπρελόκ του 2026, για κούπες με το λογότυπο του Πατρινού Καρναβαλιού, mouse pad, ξύλινα μαγνητάκια και ξύλινα καρφιτσάκια, μπλούζες, κονκάρδες, μπρελόκ-ιμάντες κ.α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα νέα και παλαιότερα χρηστικά και διακοσμητικά προϊόντα βάζοντας το Πατρινό Καρναβάλι στην καθημερινότητά τους.
Ωράριο του καρναβαλικού περιπτέρου:
Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες: 8.00-14.30 εκτός Σαββατοκύριακου 7-8/2
Σαββατοκύριακα 14-15/2 και 21-22/2 τις ώρες 8.00-22.00 (συνεχές)
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2610-320007 (κ. Βασίλη Κατσιφάρα).
