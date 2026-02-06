Πατρινό Καρναβάλι 2026: Αναμνηστικά προϊόντα στο καρναβαλικό περίπτερο στην πλατεία Τριών Συμμάχων

Αναμνηστικά προϊόντα του Πατρινού Καρναβαλιού είναι διαθέσιμα προς αγορά για Πατρινούς και επισκέπτες στο καρναβαλικό περίπτερο της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας στην πλατεία Τριών Συμμάχων.

Πρόκειται για καρφιτσάκια με το λογότυπο-εμπορικό σήμα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, για μπρελόκ του 2026, για κούπες με το λογότυπο του Πατρινού Καρναβαλιού, mouse pad, ξύλινα μαγνητάκια και ξύλινα καρφιτσάκια, μπλούζες, κονκάρδες, μπρελόκ-ιμάντες κ.α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα νέα και παλαιότερα χρηστικά και διακοσμητικά προϊόντα βάζοντας το Πατρινό Καρναβάλι στην καθημερινότητά τους.