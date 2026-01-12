Πισπιρίγκου: Αναβλήθηκε για τις 18 Σεπτεμβρίου η δίκη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

Στις γνώριμες για εκείνη δικαστικές αίθουσες βρέθηκε σήμερα η Ρούλα Πισπιρίγκου προκειμένου να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας με χορήγηση μεγάλης δόσης κεταμίνης.

Η κατηγορούμενη εμφανίστηκε στο Εφετείο φορώντας μαύρα ρούχα και μάσκα. Στο πλευρό της βρέθηκε η οικογένεια της, ενώ στη δικαστική αίθουσα ήταν και ο πρώην σύζυγός της και πατέρας των παιδιών της, Μάνος Δασκαλάκης, ο οποίος θα παρασταθεί στο δικαστήριο για την υποστήριξη της κατηγορίας.

Ωστόσο η κατηγορούμενη με τη νέα υπεράσπισή της, την οποία μετά το θάνατο του Αλέξη Κούγια έχει αναλάβει η δικηγόρος Βάσω Πανταζή, ζήτησε τη αναβολή της δίκης. Ο λόγος ήταν ότι η συνήγορός της έπρεπε να παρασταθεί σήμερα στη Λάρισα στη δίκη για τα βίντεο στην υπόθεση των Τεμπών, καθώς και σε άλλες δικές στις οποίες πρέπει να παρίσταται το επόμενο διάστημα (δίκη Χρυσής Αυγής, δίκη Λυγγερίδη κ.α.).

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί σε ισόβια για τον θάνατο της Τζωρτζίνας. Η ίδια αρνείται ότι δολοφόνησε την κόρη της και αυτή αναμένεται να είναι η υπερασπιστική της γραμμή και στο Εφετείο.

Να σημειωθεί ότι η κατηγορούμενη μητέρα από την Πάτρα έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό και για τους θανάτους των δύο μικρότερων κοριτσιών της Ίριδας και Μαλένας σε δύο φορές ισόβια. Η δίκη της για τη δικογραφία αυτή εκκρεμεί προς εκδίκαση στο Εφετείο.