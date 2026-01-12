Ηρ. Πολυτεχνείου: Ένας τεράστιος γερανός κι ένα συνεργείο για εκσκαφή στο δρόμο εν μέσω ατέλειωτης κίνησης - ΦΩΤΟ

Με αργές ταχύτητες η κίνηση στην παραλιακή της Πάτρας εξαιτίας εκτός των άλλων, εργασιών στο οδόστρωμα από συνεργείο εργολάβου.

Οι εργασίες αφορούν στο πέρασμα του τελικού αγωγού που θα οδηγήσει τα λύματα, από το αντλιοστάσιο στην περιοχή της Ρομάντζας Πατρών στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, προς τον κεντρικό βιολογικό καθαρισμό της Πάτρας. Το συνεργείο του εργολάβου επιχειρούσε το πρωί της Δευτέρας στο οδόστρωμα της Ηρώων Πολυτεχνείου, το οποίο θα κοπεί σε βάθος ώστε ο αγωγός να περάσει διαγώνια κάτω από το δρόμο στο ύψος του ποταμού Μειλίχου, μπροστά από τον Ιστιοπλοϊκό όμιλο Πατρών.

Όταν στο σημείο μετέβη κι ένας τεράστιος γερανός για άλλες εργασίες, τότε ξεκίνησαν συσκέψεις για το πως μπορούν να εξελιχθούν παράλληλα οι ενέργειες κάθε συνεργείου.

Στο μεταξύ η κίνηση στην Ηρώων Πολυτεχνείου καλά κρατεί με αυξομειώσεις ανα διαστήματα. Στο ύψος των εργασιών ωστόσο οι οδηγοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί καθώς πάνω στον δρόμο θα επιχειρούν εργαζόμενοι και μηχανήματα εκσκαφής τύπου JCB και άλλα.