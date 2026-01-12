Πάτρα: Στην Πρωτοχρονιάτικη πίτα του Παμμικρασιατικού, παρέστη ο Κώστας Πελετίδης

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, παραβρέθηκε το περασμένο Σάββατο (10/1/2026) το απόγευμα στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Παμμικρασσιατικού Συλλόγου Πατρών, χαιρέτησε και αντάλλαξε ευχές για το νέο έτος 2026.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν η Πρόεδρος του Παμμικρασιατικού και Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας Λυδία Καραθανασοπούλου, ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσσας, ο Πρόεδρος του ΚΟΔΗΠ-Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου, Θόδωρος Τουλγαρίδης, μέλη του Συλλόγου και δημότες.

Στις άλλες εκδηλώσεις κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας που έγιναν το σαββατοκύριακο (10-11/1/2026) παρέστησαν μέλη της Δημοτικής Αρχής και αντάλλαξαν ευχές και πιο συγκεκριμένα:

- Ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μελάς στην πίτα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Νεκταρίου.

- Η Αντιδήμαρχος Αναστασία Τογιοπούλου στην πίτα του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος Χαλανδρίτσας, καθώς και στην πίτα του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυάς Ελεκίστρας όπου παραβρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Τάκης Πετρόπουλος.

- Ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσσας στην Πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συλλόγου Λεύκας «Ο Άγιος Νικόλαος».

- Η Αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Παγκαλαβρυτινού Συλλόγου.

- Η Δημοτική Σύμβουλος Αθηνά Καλλιμάνη Γεωργιτσοπούλου στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Πολιτιστικού Συλλόγου «Παναγία η Γηροκομήτισσα».