Πάτρα: Στην Πρωτοχρονιάτικη πίτα του Παμμικρασιατικού, παρέστη ο Κώστας Πελετίδης

Η εκδήλωση έγινε το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 το απόγευμα

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, παραβρέθηκε το περασμένο Σάββατο (10/1/2026) το απόγευμα στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Παμμικρασσιατικού Συλλόγου Πατρών, χαιρέτησε και αντάλλαξε ευχές για το νέο έτος 2026.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν η Πρόεδρος του Παμμικρασιατικού και Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας Λυδία Καραθανασοπούλου, ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσσας, ο Πρόεδρος του ΚΟΔΗΠ-Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου, Θόδωρος Τουλγαρίδης, μέλη του Συλλόγου και δημότες.

Στις άλλες εκδηλώσεις κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας που έγιναν το σαββατοκύριακο (10-11/1/2026) παρέστησαν μέλη της Δημοτικής Αρχής και αντάλλαξαν ευχές και πιο συγκεκριμένα:

-         Ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μελάς στην πίτα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Νεκταρίου.

-         Η Αντιδήμαρχος Αναστασία Τογιοπούλου στην πίτα του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος Χαλανδρίτσας, καθώς και στην πίτα του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυάς Ελεκίστρας όπου παραβρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Τάκης Πετρόπουλος.

-         Ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσσας στην Πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συλλόγου Λεύκας «Ο Άγιος Νικόλαος».

-         Η Αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Παγκαλαβρυτινού Συλλόγου.

-         Η Δημοτική Σύμβουλος Αθηνά Καλλιμάνη Γεωργιτσοπούλου στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Πολιτιστικού Συλλόγου «Παναγία η Γηροκομήτισσα». 

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Παμμικρασιατικός Σύνδεσμος Πατρών Κώστας Πελετίδης

