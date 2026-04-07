Ιράν: Με ανθρώπινες αλυσίδες σε γέφυρες και εργοστάσια, απαντά στις απειλές του Τραμπ

Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τονίσει σε συνέντευξη Τύπου ότι μέσα σε τέσσερις ώρες από την εκπνοή του τελεσίγραφου «όλες οι γέφυρες και οι σταθμοί ενέργειας θα καταστραφούν».

Το Ιράν κάλεσε τους νέους της χώρας να σχηματίσουν ανθρώπινες αλυσίδες γύρω από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, τα οποία απειλεί να βομβαρδίσει ο πρόεδρος Τραμπ όταν θα εκπνεύσει το τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη (στις 03:00 της Μ.Τετάρτης, ώρα Ελλάδος) για να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">WATCH: Iranians form human-chain at a power plant ahead of Trump’s deadline - Fars <a href="https://t.co/LiaGyTraRv">pic.twitter.com/LiaGyTraRv</a></p>— Insider Paper (@TheInsiderPaper) <a href="https://twitter.com/TheInsiderPaper/status/2041533145410105593?ref_src=twsrc%5Etfw">April 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Additional images <a href="https://t.co/K6khLm85Ay">https://t.co/K6khLm85Ay</a> <a href="https://t.co/S8Lv20V3S9">pic.twitter.com/S8Lv20V3S9</a></p>— Tehran Times (@TehranTimes79) <a href="https://twitter.com/TehranTimes79/status/2041517960439693638?ref_src=twsrc%5Etfw">April 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που αποτελούν εθνικό πλούτο και κεφάλαιο, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πολιτική άποψη, ανήκουν στο μέλλον του Ιράν και στους νέους του Ιράν», δήλωσε ο Αλιρεζά Ραχιμί, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Νεολαίας και Εφήβων, σε βίντεο που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι «με τη συμμετοχή των νέων σε όλη τη χώρα, αυτή η ανθρώπινη αλυσίδα θα σχηματιστεί γύρω από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θα αποτελέσει ένδειξη της δέσμευσης της νεολαίας για την προστασία των υποδομών της χώρας και την οικοδόμηση ενός λαμπρού μέλλοντος».

Αν και χθες ο Τραμπ είχε απειλήσει να βομβαρδίσει το Ιράν και να το γυρίσει «στην Λίθινη Εποχή», είπε ακόμη ότι δεν θέλει να στοχεύσει τις υποδομές της χώρας. «Θέλω να καταστρέψω τις υποδομές τους; Όχι», είπε και πρόσθεσε ότι «θα τους πάρει 100 χρόνια να ξαναχτιστούν τώρα, αν φύγουμε σήμερα, θα τους πάρει 20 χρόνια να ξαναχτίσουν τη χώρα τους, και δεν θα είναι ποτέ τόσο καλή όσο ήταν».

