Σπύρος Σκιαδαρέσης: Η επαναλειτουργία των πανεπιστημιακών τμημάτων στην Ηλεία είναι εφικτή

Την επαναλειτουργία πανεπιστημιακών τμημάτων στην Ηλεία, επαναφέρει δυναμικά η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα», εκφράζοντας την έντονη αγωνία της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της περιοχής, η οποία παραμένει ζωντανή από το 2022, όταν με πολιτική απόφαση ανεστάλη η λειτουργία τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών στον νομό.

Ο επικεφαλής της παράταξης, Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης κατέθεσε σχετική ερώτηση στην πρόσφατη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, υπογραμμίζοντας στην τοποθέτησή του ότι πρόκειται για ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα της κοινωνίας της Ηλείας, το οποίο συνδέεται άμεσα με την αναπτυξιακή προοπτική, την κοινωνική συνοχή και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

«Αυτή την αγωνία των πολιτών και των τοπικών φορέων μεταφέρω με ευθύνη και συνέπεια. Ζητούμε το θέμα να τεθεί εκ νέου, με διεκδικητικό τρόπο, στην επόμενη, 7η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, -ιδανικά η συνεδρίαση να γίνει στον Πύργο- ώστε να υπάρξει συντονισμός και σαφής στόχος: η επαναλειτουργία πανεπιστημιακών τμημάτων στην Ηλεία», τόνισε ο κ. Σκιαδαρέσης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε σύσκεψη που είχε γίνει πριν από μερικούς μήνες για το συγκεκριμένο θέμα, παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστου Μπούρα, στην οποία διατυπώθηκε θετική στάση ως προς την προοπτική επαναφοράς των πανεπιστημιακών τμημάτων, γεγονός που δημιουργεί ένα παράθυρο ουσιαστικής συνεργασίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Σκιαδαρέσης, η επαναλειτουργία των πανεπιστημιακών τμημάτων είναι εφικτή, καθώς υπάρχουν οι υφιστάμενες υποδομές στον Πύργο και την Αμαλιάδα, ενώ και η Ιερά Μητρόπολη Ηλείας είναι διατεθειμένη να συμβάλει σε ζητήματα στέγασης φοιτητών.

«Υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για τη βιώσιμη επαναλειτουργία τμημάτων», τόνισε και στο πλαίσιο αυτό, έθεσε την προοπτική δημιουργίας μιας νέας ακαδημαϊκής δομής, ενδεχομένως ως «όγδοης σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών», με την ονομασία «Ολυμπιακό Πανεπιστήμιο», που θα ενισχύσει την ταυτότητα και τη δυναμική της «Ολυμπιακής Γης».

Η παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα» όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, θα συνεχίσει να διεκδικεί την επαναλειτουργία των πανεπιστημιακών τμημάτων στην Ηλεία, τα οποία αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, γι’ αυτό και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να στηρίξουν ενεργά την κοινή αυτή διεκδίκηση, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Τέλος, να σημειωθεί πως στο πλαίσιο συζήτησης του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κ. Σκιαδαρέσης ζήτησε να προσκληθούν τόσο η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών με επικεφαλής τον Πρύτανη, Χρήστο Μπούρα, όσο και εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και της αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και να ληφθούν από κοινού αποφάσεις.